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В России провели следственные действия в отношении украинского моряка

14 июня, 14:29

По словам адвоката, у украинского военнопленнного моряка "все хорошо"

Фото: Сегодня

В Москве состоялись очередные следственные действия в отношении украинского военнопленного моряка Богдана Небылицы. Об этом в четверг, 14 июня, сообщил адвокат Эмиль Кубединов.

"Сегодня состоялись очередные следственные действия в ФСБ в г. Москва вместе с украинским военнопленным моряком Богданом Небылицей. Богдан просил передать слова благодарности всем волонтёрам за книги, письма и другие передачи, которые он получает. Ждёт когда вернётся домой. Огромные приветы отцу и матери", – написал Курбединов.

По словам адвоката, у украинского военнопленнного моряка "все хорошо", он "просил передать привет всем политзаключённым крымским татарам которые сейчас в неволе".

Напомним, буксир "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь" направлялись из Одессы в Мариуполь. У Керченского пролива россияне протаранили буксир, а потом еще и обстреляли. В результате россияне захватили украинские корабли, а 24 наших моряка – попали в плен.


В Организации объединенных наций признали украинских моряков военнопленными. Об этом отметили в официальном докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Несмотря на это российская сторона до сих пор незаконно удерживает 24 украинских моряка в Лефортовском СИЗО в Москве.

"Сегодня" собрали информацию о военнопленном моряке Богдане Небылице. Подробнее читайте в материале.

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Тег Крым, моряки, следствие, военнопленные

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