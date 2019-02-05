В Ровенской области из-за гриппа и ОРВИ школы закрывают на карантин
Эпидемиологический порог превышен уже в восьми областях Украины
Почти сотню школ закрыли на карантин в Ровенской области из-за гриппа и ОРВИ.
За последнюю неделю в области заболели 9 310 жителей, сообщают в местном лабораторном центре. Более половины из них – дети. Под наблюдением медиков сейчас 223 больных.
Накануне из-за гриппа и ОРВИ в столице закрыли на карантин более сотни школ.
Эпидемиологический порог превышен уже в восьми областях Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что с начала сезона два с половиной миллиона украинцев заболели ОРВИ и гриппом, а 25 человек – умерли.
Также мы писали, что в Украине не хватает экспресс-тестов на грипп, с помощью которых врачи определяют – у больного обычная простуда или же грипп.
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