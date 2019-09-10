В Ровенской области обстреляли дом председателя ОТГ

Неизвестный четыре раза стрелял по дому главы Малинской ОТГ

В Березновском районе Ровенской области неизвестный обстрелял дом главы Малинской ОТГ. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Сообщается, что, после получения сообщения об обстреле дома от председателя Малинской ОТГ в половине третьего ночи 10 сентября, на место происшествия выехали правоохранители.

"Следственно-оперативная группа установила, что неизвестный осуществила четыре выстрела в направлении хозяйства 44-летнего жителя Малинска, председателя ОТГ, два из которых попали в стекло автомобиля Renault Scenic, другие – в дом: в окна дома и чердака", – говорится в сообщении.

Известно также, что на момент обстрела, в помещении находилось супруги и трое их детей: 6-ти, 13-ти и 18 лет. Никто из них не пострадал.

"С места происшествия полицейские изъяли четыре гильзы калибра 7.62 мм и обломки деформированной шара", – добавили в пресс-службе.

На данный момент, следователи Березновского отделения полиции устанавливают все обстоятельства происшествия в рамках досудебного расследования, начатого по части 1 статьи 15, части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство).

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