В Румынии начались военные учения с участием Украины (фото)

Сегодня, 13:24

В маневрах принимают участие войска США, а также бойцы стран, не входящих в НАТО


Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

Фото: mil.gov.ua

В Румынии начались многонациональные учения "Platinum Eagle-2018", в которых принимают участие украинские морские пехотинцы, сообщает Министерство обороны.

Среди участников военных маневров США, Румыния, Молдова, Болгария, Грузия и Украина.

Как рассказали в оборонном ведомстве, цель учений состоит в повышении эффективности совместных действий многонационального подразделения, взаимосвязи между военнослужащими-участниками, поддержке потенциала совместных тренингов, подготовке к миротворческим миссиям, а также развитие региональной среды, благоприятной для военного сотрудничества.

Как сообщалось, с 1 по 11 сентября Украина примет участие в новых учениях НАТО Agile Spirit 2018 ("Проворный дух 2018"), которые пройдут в Грузии. В них будут задействованы военные из Грузии, США, Болгарии, Румынии, Латвии, Греции, Турции, Чехии и Эстонии.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу на днях анонсировал крупные военные учения "Восток-2018", который пройдут с 11 по 15 сентября. Отмечается, что такого масштаба в России не было с 1981 года. Планируется задействовать более тысячи летательных аппаратов, почти 300 тыс. военнослужащих на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, полностью будут задействованы Воздушно-десантные войска. Также в ход пойдут танки, БТРы, БМП и все это будет проверено в условиях, максимально приближенных к боевым.
Румыния, военные, учения, морпехи

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Источник:

"Сегодня"

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