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В рядах ВСУ вспышка коронавируса: десятки зараженных за сутки

31 июля, 13:35

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Количество заболевших стремительно растет

Коронавирусная инфекция не убавляет темпы распространения в Украине. Последние несколько дней в Вооруженных силах страны растет суточный показатель заболеваемости, об этом сообщает командование медицинских сил ВСУ.

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Так, за минувшие сутки, 31 июля, COVID-19 подтвердили у 34 военнослужащих, из них на лечении в стационаре находится 8 человек.

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение", - говорится в сообщении.

По сравнению с данными за 30 июля, когда было зафиксировано 20 новых случаев, а за день до этого еще меньше – 12, количество инфицированных растет.

Общее количество больных коронавирусом бойцов ВСУ на сегодняшний день составляет 189 человек, а за все время эпидемии переболели 616 украинских военнослужащих. Пять случаев оказались летальными.

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Отмечается, что сейчас на изоляции находятся 538 человек.

Ранее мы сообщали, что министр здравоохранения Максим Степанов озвучил президенту Владимиру Зеленскому две причины вспышки коронавируса в Украине.

Кроме того, о вспышке коронавируса в общежитии столичного Политеха смотрите в сюжете:

Новая вспышка коронавируса в студенческом общежитии Киева

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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ВСУ военнослужащие вспышка коронавирус заболевшие COVID-19
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