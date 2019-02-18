В СБУ обнародовали новые данные о деятельности скандального епископа Гедеона

Юрий Харон владел паспортами трех стран

Фото: facebook.com/gedeon.haron.75.

В СБУ обнародовали новые данные о деятельности скандального епископа Гедеона //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/489/e47/5c6489e47e8d9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/489/e47/5c6489e47e8d9.jpg 2019-02-18T21:01:00+02:00 Украина Юрий Харон владел паспортами трех стран

Председатель Службы безопасности Василий Грицак заявляет, что деятельность епископа бывшей УПЦ Московского патриархата Гедеона (Харона) могла угрожать национальной безопасности Украины.

Об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос, появились ли новые данные о деятельности епископа Гедеона.

"Юрий Харон, он же Гедеон, действительно имел, по нашим данным... владел паспортами трех стран – паспортом гражданина Украины, гражданина Российской Федерации и гражданина Соединенных Штатов Америки", – отметил Грицак.

По его словам, СБУ уведомила Государственную миграционную службу Украины относительно данных, согласно которым деятельность епископа Гедеона угрожала национальной безопасности нашего государства.

"Далее было принято соответствующее решение и при пересечении границы у него забрали украинский паспорт. И насколько мне известно, он перестал быть гражданином Украины. Ему закрыли въезд на определенное время на территорию нашего государства", – сообщил председатель СБУ.

На уточнение, чем именно епископ Гедеон угрожал нацбезопасности Украины, Грицак подчеркнул, что это оперативные данные, поэтому он не может их разглашать.

Как сообщалось, 14 февраля пограничники не пропустили в Украину епископа бывшей УПЦ Московского патриархата Гедеона (Харона) в связи с отмененным украинским гражданством.

Помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что таким образом выполнили поручение одного из правоохранительных органов и изъяли у Юрия Харона украинский загранпаспорт.

Кроме этого, оказалось, что данный гражданин занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом "русского мира.

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