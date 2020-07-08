В СБУ рассказали, как будет проходить реформа спецслужбы

Реформа Службы безопасности Украины учитывает лучшие международные практики и сугубо украинские оборонные реалии. Об этом рассказал заместитель руководителя по вопросам реформирования СБУ Сергей Пунь в эфире одного из телевизионных каналов, передает пресс-служба ведомства.

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"Каждая страна конструирует свою специальную службу, исходя из имеющихся реалий безопасности и определенного традиционно-исторического подхода. На сегодня наша реалия безопасности – это война с Российской Федерацией, оккупированные территории, подрывная деятельность со стороны российских спецслужб", - отметил Сергей Пунь.

Он подчеркнул, что с такими вызовами пока не сталкивается ни одна другая страна Европы. Поэтому лишать СБУ правоохранительных функций и превращать ее в чисто информационную специальную службу, что считается лучшей практикой в ЕС, в существующих реалиях безопасности не совсем уместно.

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При этом он отметил, что в странах ЕС, которые в 90-х годах имели похожие на украинские "исходные" позиции, а именно вышли из так называемого социалистического лагеря, спецслужбы сохранили правоохранительные полномочия. В частности, в Польше спецслужба по функциям подобна СБУ, в двух странах Балтии спецслужбы имеют право досудебного расследования.

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Также Сергей Пунь детализировал общий алгоритм реформы.

Первый шаг – принятие закона "О Службе безопасности Украины", который определит новые задачи для СБУ.

Затем состоится внедрение новой структуры спецслужбы и постепенное сокращение личного состава. Оно будет проходить, в том числе, за счет внедрения системы электронного документооборота, аналитических систем.

Основные ценности, которые закладывает реформа – это соблюдение прав и свобод человека, политическая и операционная независимость СБУ, профессионализм, добродетель, адаптивность и технологичность.

"Наша основная задача в рамках реформирования Службы безопасности – это создать современную, эффективную, действенную спецслужбу", - отметил Сергей Пунь.

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Он надеется, что закон будет принят в 2020 году, поскольку на эту реформу существует общественный запрос.

Напомним, что проект закона "О Службе безопасности Украины" подан президентом Владимиром Зеленским в парламент 10 марта. В мае Верховная Рада рассмотрела законопроект и направила его на повторное первое чтение. Сейчас работа над текстом проекта продолжается на базе профильного комитета ВР с привлечением экспертных представителей международных партнеров и общественного сектора.

Ранее в комментарии сайту "Сегодня" глава СБУ Иван Баканов рассказал, что реформа службы будет предусматривать сокращение штата и повышение зарплат сотрудникам. Закон о реформе СБУ будет предусматривать гибкую структуру СБУ и механизм действия от угроз, а не от функций. То есть если возникает какая-то угроза, президент, например, создает какой-то новый департамент в структуре СБУ.

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