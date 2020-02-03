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В Сети разгорелся скандал со знаменитым доктором Комаровским: чем педиатр разозлил пользоватей

3 февраля, 21:40

В видеообращении он анонсировал свою поездку по целому ряду российских городов

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский, который ранее развенчал мифы о посылках и бананах, анонсировал лекции, продажу книг и фотосессию в пяти городах Урала и Сибири.

Тур запланирован на апрель 2020. Билеты на выступления доктора Комаровского продают по цене от одной до 3,5 тысячи рублей (390-1370 гривен. – Ред.)

"Мне очень приятно вас проинформировать, что в апреле пройдет пять больших встреч в городах Урала и Сибири. Я буду с 12 по 21 апреля я в Уфе, Новосибирске, Якутске, Иркутске и Екатеринбурге. И в каждом городе у нас пройдет большой семинар длительностью около 4 часов, где мы будем обсуждать самые острые, самые актуальные вопросы здоровья ребенка", - рассказал он в видеообращении, которое опубликовал в своем аккаунте на Vimeo.

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Однако известие о вояже доктора Комаровского в Россию вызвало в соцсетях скандал. Большинство пользователей возмущены таким решением знаменитого доктора на фоне войны и оккупации Крыма с Донбассом.

Сам доктор очень лаконично прокомментировал ситуацию. "Я не готов сейчас давать какие-либо комментарии", – коротко ответил Комаровский изданию "Комментарии. Харьков".

Напомним, ранее серьезный резонанс в социальных сетях вызвали слова известного доктора и телеведущего Евгения Комаровского, который выразил уверенность в том, что закончил бы войну на Донбассе во время рыбалки с президентом России Владимиром Путиным.

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Россия видео скандал соцсети Комаровский поездки лекции

Источник: Сегодня

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