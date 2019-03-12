В Симферополе задержан грабитель, угрожавший сжечь своих жертв
У преступника кончились деньги на игровые автоматы
В Симферополе российская полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на отделение микрозаймов.
Как сообщает управление МВД России по Крыму, в дневное время неизвестный мужчина зашел в офис, облил сотрудников неизвестной жидкостью и, угрожая поджечь, открыто завладел деньгами в сумме 4 тысячи рублей.
"По подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый за имущественные преступления 39-летний местный житель. Задержанный признался в совершении данного преступления. С его слов, он давно играет в автоматы. Когда закончились деньги, мужчина больше ничего не придумал, как напасть на отделение кредитной организации", – сказано в сообщении.
Подконтрольный России суд Симферополя арестовал подозреваемого.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.1 ст.162 Уголовного кодекса России ("Разбой"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.
Как сообщалось, в Днепропетровской области произошло дерзкое ограбление ломбарда.
Также в Харьковской области ограбили частный дом, избив хозяев.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Симферополе задержан грабитель, угрожавший сжечь своих жертв". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ограбил девушку: в Одессе полицейские задержали уличного грабителя
Мужчина сорвал с шеи девушки золотую цепочку и скрылся с места происшествия
Избили и бросили в костер мужчину: в Днепре полицейские задержали двух преступников
За жестокое убийство им грозит пожизненное заключение