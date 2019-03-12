В Симферополе задержан грабитель, угрожавший сжечь своих жертв

У преступника кончились деньги на игровые автоматы

В Симферополе задержан грабитель, угрожавший сжечь своих жертв //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/782/4ad/5c87824ad5b67.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/782/4ad/5c87824ad5b67.jpg 2019-03-12T11:56:00+02:00 Украина У преступника кончились деньги на игровые автоматы

В Симферополе российская полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на отделение микрозаймов.

Как сообщает управление МВД России по Крыму, в дневное время неизвестный мужчина зашел в офис, облил сотрудников неизвестной жидкостью и, угрожая поджечь, открыто завладел деньгами в сумме 4 тысячи рублей.

"По подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее судимый за имущественные преступления 39-летний местный житель. Задержанный признался в совершении данного преступления. С его слов, он давно играет в автоматы. Когда закончились деньги, мужчина больше ничего не придумал, как напасть на отделение кредитной организации", – сказано в сообщении.

Подконтрольный России суд Симферополя арестовал подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.1 ст.162 Уголовного кодекса России ("Разбой"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Как сообщалось, в Днепропетровской области произошло дерзкое ограбление ломбарда.

Также в Харьковской области ограбили частный дом, избив хозяев.

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