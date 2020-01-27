В СНБО прошло совещание по коронавирусу: что решили

Совещание в СНБО по коронавирусу / Фото: СНБО

По поручению президента Владимира Зеленского под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова состоялось совещание оперативной группы по вопросам мониторинга и анализа ситуации относительно распространения нового коронавируса из Китая. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Во время совещания Секретарь СНБО Украины отметил, что приоритетной является организация компетентными органами, прежде всего украинским дипломатическими представительствами, полного учета украинских граждан, находящихся на территории Китая, сбор информации о них и установления контактов.

"Министерству здравоохранения Украины поручено реализовать системное широкое информирование общественности о ситуации по распространению коронавируса путем предоставления соответствующих рекомендаций о признаках вируса; мерах по его предупреждению и лечению. Кроме того, Минздрав совместно с Центром общественного здоровья поручено усилить способности колл-центра для предоставления и получения оперативной информации гражданам", – говорится в сообщении.

Также планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о ситуации с распространением коронавируса в мире и в Украине.

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"Министерству финансов Украины поручено при необходимости предусмотреть дополнительные расходы на обеспечение лечебных учреждений необходимыми медицинскими препаратами и оборудованием. Посольство Украины в КНР должно обеспечить распространение рекомендаций украинским гражданам покинуть территорию Китая, а Министерство иностранных дел Украины – рекомендовать украинским гражданам воздерживаться от посещения Китая в ближайшее время", – сообщили в СНБО.

Тем временем сообщается, что в Киеве зафиксировали случай заражения коронавирусом.

Как сообщалось, по состоянию на 00:00 часов понедельника, 27 января, число пораженных новым коронавирусом достигло в Китае 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек. Два человека успешно прошли курс лечения и выписаны из больниц. Общее число умерших достигло 80.

За пределами материковой части КНР пять случаев заболевания зафиксированы в Гонконге, два – в Макао, три – на Тайване. Четыре заболевших обнаружены в Таиланде, по два – в Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, по три – в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному – в Непале и Австралии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 22 января провела экстренное заседание чрезвычайного комитета из-за коронавируса, но окончательного решения, является ли новый вирус глобальной угрозой, не принято.

Детали узнавайте в материале сайта "Сегодня" – Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности.

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