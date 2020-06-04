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В структуре Нацполиции появился новый департамент: чем он будет заниматься

4 июня, 17:45

Денис Беспалов Денис Беспалов

Подразделение займется защитой общественной безопасности

В структуре Национальной полиции появилось новое подразделение – Департамент защиты интересов общества и государства. Соответствующая информация содержится на сайте ведомства. Ранее Кабмин ликвидировал экономическое подразделение Нацполиции.

Как сообщается, новый департамент "является структурным подразделением центрального органа управления полиции в составе криминальной полиции, который осуществляет оперативно-розыскную деятельность по выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений, посягающих на общественную безопасность и порядок, права и свободы человека и гражданина".

Возглавляет департамент полковник полиции Евгений Макаров.

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В функции департамента входит:

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  • предотвращение уголовных правонарушений по мотивам расовой, национальной, религиозной, политической и иной нетерпимости;
  • предупреждение, выявление и пресечение правонарушений против избирательных, трудовых и других личных прав и свобод человека и гражданина;
  • противодействие правонарушениям против окружающей среды, посягающие на жизнь и здоровье людей;
  • предотвращение организации массовых беспорядков и противоправных действий, посягающих на общественный порядок;
  • противодействие провоцированию массовых беспорядков, распространению материалов с призывами к насилию, разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды в том числе с использованием средств массовой информации;

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  • предупреждение, выявление и пресечение в пределах компетенции преступлений против авторитета органов государственной власти, местного самоуправления, объединений граждан;
  • предотвращение преступлений против безопасности и независимой деятельности журналистов;
  • предотвращение преступлений, которые препятствуют деятельности государственного или общественного деятеля;
  • недопущение противоправных действий, нарушающих нормальную работу объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения;
  • противодействие созданию и деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований;
  • предупреждение, выявление, пресечение противоправных посягательств на личные права, свободы и законные интересы граждан Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях, а также законные интересы государства.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в подразделениях полиции будет функционировать система круглосуточного контроля за действиями должностных лиц.

О том, насколько полицейским подняли зарплату, смотрите в сюжете:

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МВД департамент Нацполиция

Источник: Сегодня

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