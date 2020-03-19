На слушания не пускают людей с повышенной температурой, в том числе своих сотрудников

Из-за карантина ограничительные меры ввели и в украинских судах, где в эти дни слушается ряд неотложных дел. Посетителям и сотрудникам судов на входе измеряют температуру. У кого она повышена, в здание судов не допускают и предлагают обратиться в больницы.

Как рассказал сайту "Сегодня" спикер территориального управления службы судебной охраны в Киеве и Киевской области Николай Жукович, за последние дни охрана судов после измерения температуры не допустила на слушания больше десятка человек.

"Таким образом были не допущены в здания судов 12 человек. Также был не допущен к работе один из наших сотрудников, у которого выявили повышенную температуру. Его заменили другим", – рассказал нам Жукович.

По его словам, в случае недопуска кого-либо из участников процесса, судебная охрана оповещает работников суда о причине недопуска. Кроме того, судебная охрана призывает посетителей судов не нарушать условия карантина. Сами же суды в эти дни призвали посетителей максимально пользоваться почтовыми ящиками, которые размещены при входе в суды, и специальными электронными сервисами.

В тренде Украинские суды перешли на особый режим работы

Напомним, температуру сотрудникам сейчас измеряют во многих госучреждениях, а также на госгранице въезжающим в Украину.

Также Нацполиция обнародовала видео, как копы выявляют нарушителей карантина:

Видео: Нацполиция

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