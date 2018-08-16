В суде над Януковичем адвокаты устроили потасовку с полицией: появились фото и видео

В здании Оболонского районного суда Киева, где должны состояться дебаты по делу беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, платные адвокаты обвиняемого устроили потасовку с полицией. Об этом сообщает "112 Украина".

Причиной конфликта стал недопуск на заседание защитников беглеца из компании Aver Lex во главе с Виталием Сердюком, которые выступали против участия в процессе государственного защитника Януковича Юрия Рябовола, назначенного судом.







Охрана суда отказалась пропустить юристов, после чего произошли потасовки с охраной и полицейскими. После непродолжительной стычки платных адвокатов экс-президента все же пропустили в зал, а Сердюк обещал подать заявление в полицию на действия сотрудников суда.

"К сожалению, сложилась ситуация, когда якобы адвокаты подсудимого Януковича блокировали доступ в зал судебного заседания для адвоката, назначенного судом. То есть прибегли к незаконным действиям, к препятствованию осуществления правосудия. Судом было вынесено соответствующее определение об обеспечении доступа адвокату, что и было выполнено. Мы выполнили определение суда, будем выполнять и дальше", – заявил начальник Оболонского отделения полиции Михаил Никонов, которого также заметили во время потасовки.

Напомним, что суд над Виктором Януковичем длится с мая прошлого года. Из-за отсутствия "легитимного" в Украине, обвиняемого судят заочно. Обвинение инкриминирует беглецу три тяжкие статьи УК: "Государственная измена", "Пособничество в ведении агрессивной войны" и "Пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность, что повлекло гибель людей и иные тяжелые последствия".

Максимальное наказание, которое грозит Януковичу, — пожизненный срок. Сам он еще в прошлом году отказался участвовать в этом процессе, заявляя, что суд предвзят, а финал предопределен.