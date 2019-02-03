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В Сумской области огромная глыба льда упала с крыши дома на супружескую пару: мужчина в реанимации

Сегодня, 20:09

За жизнь мужчины борются хирурги

Фото: соцсети
Фото: соцсети.
В Сумской области огромная глыба льда упала с крыши дома на супружескую пару: мужчина в реанимации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/72d/fde/5c572dfde15d8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/72d/fde/5c572dfde15d8.jpg Украина За жизнь мужчины борются хирурги

В городе Конотоп Сумской области ледяная глыба, упавшая с крыши многоэтажного дома, травмировала супругов. Чрезвычайное происшествие произошло в центре города, в воскресенье, 3 февраля, около 15 часов. 

Как сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Сумщины Эльвира Биганова, супруги выходили из магазина, расположенного на первом этаже многоэтажки, когда на них упала ледяная глыба.

"Мужчина с сотрясением мозга находится в больнице. Его жена пострадала меньше. Факт травмирования людей зарегистрирован в полиции. На месте происшествия работают правоохранители. Проводится проверка", – отметила Биганова.

Как стало известно, у мужчины 1988 года рождения проломлен череп – он находится в реанимации и хирурги борются за его жизнь. Женщина 1988 г.р. также в тяжелом состоянии с переломами в больнице. 

По информации пресс-секретаря прокуратуры Сумской области Натальи Науменко, по данному факту правоохранители внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, девочка, пострадавшая при падении ледяной глыбы в Полтаве, впала в кому. Пострадавшая находится в реанимационном отделении детской городской клинической больницы.

Также мы писали, как получить компенсацию за травму, полученную по вине коммунальщиков

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Тег снег, лед, прокуратура, травма, ранение, полиция, конотоп, сумская область, глыба

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Источник:

УНИАН

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