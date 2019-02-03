В Сумской области огромная глыба льда упала с крыши дома на супружескую пару: мужчина в реанимации
За жизнь мужчины борются хирурги
В городе Конотоп Сумской области ледяная глыба, упавшая с крыши многоэтажного дома, травмировала супругов. Чрезвычайное происшествие произошло в центре города, в воскресенье, 3 февраля, около 15 часов.
Как сообщила начальник отдела коммуникаций полиции Сумщины Эльвира Биганова, супруги выходили из магазина, расположенного на первом этаже многоэтажки, когда на них упала ледяная глыба.
"Мужчина с сотрясением мозга находится в больнице. Его жена пострадала меньше. Факт травмирования людей зарегистрирован в полиции. На месте происшествия работают правоохранители. Проводится проверка", – отметила Биганова.
Как стало известно, у мужчины 1988 года рождения проломлен череп – он находится в реанимации и хирурги борются за его жизнь. Женщина 1988 г.р. также в тяжелом состоянии с переломами в больнице.
По информации пресс-секретаря прокуратуры Сумской области Натальи Науменко, по данному факту правоохранители внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, девочка, пострадавшая при падении ледяной глыбы в Полтаве, впала в кому. Пострадавшая находится в реанимационном отделении детской городской клинической больницы.
Также мы писали, как получить компенсацию за травму, полученную по вине коммунальщиков.
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