В Сумской области в заброшенном доме нашли мертвого младенца

Если женщину признают виновной в гибели дочери, ей грозит до от 10 до 15 лет лишения свободы

В с. Андрияшевка Роменского района Сумской области в заброшенном доме нашли тело новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Отмечается, что 15 мая вечером в полицию позвонила жительница с. Андрияшевка Роменского района и сообщила, что в заброшенном соседском доме она нашла мертвую новорожденную девочку. В ведомстве и добавили, что по заключению специалистов девочка родилась в тот же день.

"К установлению личности роженицы и ее розыску были привлечены все без исключения работники Роменского отдела полиции, представители криминальной полиции областного аппарата, – комментирует событие начальник ГУНП области Николай Лушпиенко. – Село, в котором произошло ЧП, достаточно велико, поэтому полицейские заходили в каждый дом, общались с каждым членом семьи, чтобы получить хоть какую информацию о женщинах, которые могли быть беременными, или могли иметь отношение к рождению этого ребенка. Такая же работа проводилась и с медицинскими работниками. Только в течение одного часа нами было опрошено более 200 человек. Эта работа дала свои результаты".

Среди опрошенных жителей села нашелся человек, который обратила внимание правоохранителей на то, что одна из местных женщин, по ее мнению, в последнее время заметно поправилась. Это вызвало подозрение, и полицейские решили проверить женщину и круг ее общения.

Оказалось, что женщине 34 года, она живет с матерью в этом же селе и уже имеет несовершеннолетнего ребенка.

"Увидев полицейских и услышав предложение пройти соответствующее медицинское освидетельствование, та заметно занервничала. И как оказалось не зря. Врачи выяснили, что у нее недавно была родовая деятельность. Под давлением неопровержимых доказательств женщина призналась, что действительно родила ребенка, завернула его в куртку и оставила в доме. На вопрос, почему девочка мертва, ответила, что такой и родилась", – говорится в сообщении ведомства.

В полиции открытое уголовное производство по ч.2п.2 ст.115 УК Украины, в рамках которого проводятся все необходимые следственные действия. Тело ребенка направлено в морг для установления причины смерти. В случае если женщину признают виновной в гибели дочери, ей грозит до от 10 до 15 лет лишения свободы.

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