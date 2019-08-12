В Тернопольской области от "случайного выстрела" на охоте погиб мужчина

Фото: npu.gov.ua

В результате огнестрельного ранения возле села Подгайцы в Тернопольской области погиб мужчина, который был на охоте. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции в понедельник, 12 августа.

Трагедия произошла 10 августа.

"На пруду во время охоты случайный выстрел из охотничьего ружья унес жизнь 36-летнего мужчины, который участвовал в охоте", – сказано в сообщении.

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Полицейские на месте происшествия провели все необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств ЧП. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

В то же время УНИАН сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона, что сейчас рассматриваются две версии трагедии: первая – смертельное огнестрельное ранение по неосторожности мог нанести несовершеннолетний племянник, вторая – мужчина мог случайно ранить себя сам.

Новости "Сегодня" сообщали, что в октябре 2018 года в Городянском районе Черниговской области мужчина во время охоты случайно застрелил своего знакомого.

Подобный случай произошел в сентябре прошлого года в Закарпатской области. Там парень застрелил мужчину в лесу, перепутав его со зверем. Мужчина получил огнестрельное ранение в сердце, от которого скончался по дороге в больницу.

В 2018 году в ряде областей Украины временно запрещали охоту в связи с введением военного положения:

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