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В тюрьме "ДНР" повесился пленный боец ВСУ – соцсети

15 октября, 16:05

Украинский воин был в списках боевиков на обмен, но в СИЗО случилась беда

/ Фото: Минобороны Украины

Пока Украина ведет подготовку к новому обмену пленными с Россией, на Донбассе военнопленный украинский военнослужащий покончил жизнь самоубийством – повесился прямо в СИЗО т.н. "министерства государственной безопасности ДНР". Он якобы был в списках на обмен. Об этом сообщил проукраинский блогер Necro Mancer в Twitter, ссылаясь на сообщение бывшего боевика Евгения Тинянского под псевдонимом "Караул".

"Поступила информация, что вчера днем в СИЗО "МГБ" в одиночной камере повесился украинский военнопленный. Один из тех, кто в мае ошибочно выехал на наш блокпост и был пленен. Щекотливости добавляет не только тупость и самодурство ряда "МГБшных" чинов, но и то, что он был, по моей информации, в списках на обмен", – написал Тинянский.

Он подчеркнул, что речь идет именно о суициде в одиночной камере, но не исключает, что на пленного могли давить "с целью выбить деньги с него или родственников".

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Еще один проукраинский блогер под псевдонимом IgorGirkin написал, из какой бригады был боец.

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"Сейчас нам расскажут, что военнопленный повесился сам в сизо "МГБ ДНР" в одиночной камере. Включенный в список на обмен. Один из восьми военнослужащих 53-й бригады", – написал он.

Напомним, в начале сентября состоялся долгожданный обмен пленными, в результате которого были освобождены 35 человек. Теперь Киев и Москва работают над вторым этапом освобождения удерживаемых лиц. Недавно президент Владимир Зеленский рассказывал, что сейчас существует два списка обмена пленными.

Также глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказывал о новом обмене пленными. Подробней смотрите в сюжете:

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Донбасс СИЗО ВСУ боевики суицид обмен пленными

Источник: Сегодня

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