В Украине диагноз COVID-19 могут поставить даже при негативном ПЦР-тесте

Украинские врачи сталкиваются со случаями, когда у пациентов, несмотря на клиническую картину и контакт с зараженными COVID-19, ПЦР-тест на коронавирус не показывает положительный результат. Об этом сказал директор Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин, передает "Украинская правда".

"Но пациенту с тяжелым течением заболевания даже при отрицательных результатах ПЦР-исследований могут поставить диагноз COVID-19, когда это эпидемиологически связанный случай. То есть этот человек или контактировал, или находился в очаге инфекционной болезни, или это медицинский работник, обслуживающий больных коронавирусом, но одним из лабораторных методов подтвердить COVID-19 не удалось", – сказал он, добавив, что таких случаев по стране насчитывается порядка 200.

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По словам директора ЦОЗ, в Украине в настоящее время за одни сутки делается 7-8 тысяч ПЦР-тестов, из них одна тысяча приходится на ре-тестирование для тех, кто или выписывается, или когда был сомнительный результат.

Напомним, в Украине подтверждено 18 616 случаев COVID-19, выздоровели 5276 человек, умерли 535.

Ранее сообщалось, что Минздрав подпишет приказ о тестировании на антитела к COVID-19.

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