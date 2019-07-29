В Украине до +34 и местами дождь: синоптики предупредили об усилении жары

Пока метеорологи встревожены глобальной жарой, украинцам также приходится не сладко – сегодня жара еще больше усилится, а дождь в некоторых областях не сильно остудит высокую температуру воздуха. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе сегодня синоптики обещают 29-32 градуса. Дожди там пройдут во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.
На севере страны дожди, но жарко – до +32. В центральных и восточных областях без осадков и 29-32 градуса.
Жарче всего сегодня будет на юге – до +34 и без дождей.
Кроме того, 29 июля в центральных, восточных, южных, Черновицкой, Ивано-Франковской и Волынской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как сообщали новости "Сегодня", зной ожидается в начале недели, однако затем придут грозовые дожди, а уже со среды температура воздуха снова понизится. При этом местами ночью перепады будут составлять до 15-16 градусов. Читайте подробней о прогнозе погоды на неделю.
А тем временем на днях ураган оставил без воды курортную Кирилловку. Поселок был обезвожен почти сутки. Во время грозы вихрь сорвал провода с электроопор, из-за чего на водонапорной станции остановился насос, а водопровод под давлением просто разорвало. Смотрите видео последствий непогоды:
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