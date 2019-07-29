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В Украине до +34 и местами дождь: синоптики предупредили об усилении жары

Сегодня, 09:29

В ряде областей из-за высокой температуры объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

/ Фото: AFP

В Украине до +34 и местами дождь: синоптики предупредили об усилении жары https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0 Украина В ряде областей из-за высокой температуры объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Пока метеорологи встревожены глобальной жарой, украинцам также приходится не сладко – сегодня жара еще больше усилится, а дождь в некоторых областях не сильно остудит высокую температуру воздуха. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе сегодня синоптики обещают 29-32 градуса. Дожди там пройдут во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.

На севере страны дожди, но жарко – до +32. В центральных и восточных областях без осадков и 29-32 градуса.

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Жарче всего сегодня будет на юге – до +34 и без дождей.

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Кроме того, 29 июля в центральных, восточных, южных, Черновицкой, Ивано-Франковской и Волынской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали новости "Сегодня", зной ожидается в начале недели, однако затем придут грозовые дожди, а уже со среды температура воздуха снова понизится. При этом местами ночью перепады будут составлять до 15-16 градусов. Читайте подробней о прогнозе погоды на неделю.

А тем временем на днях ураган оставил без воды курортную Кирилловку. Поселок был обезвожен почти сутки. Во время грозы вихрь сорвал провода с электроопор, из-за чего на водонапорной станции остановился насос, а водопровод под давлением просто разорвало. Смотрите видео последствий непогоды:

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Источник: Сегодня

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