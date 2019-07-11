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В Украине до конца года появится новый улучшенный бронежилет

11 июля, 20:37

В новом бронежилете будет увеличена площадь защиты, внедрена система быстрого сброса, улучшат эргономику и качество материалов

Фото: armyinform.com.ua

В 2019 году в Украине планируют ввести в эксплуатацию бронежилет нового образца. Об этом заявил представитель Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВС Украины майор Сергей Мисюра.

"В новом бронежилете будет увеличена площадь защиты, внедрена система быстрого сброса, улучшат эргономику и качество материалов. Планируется, что новый бронежилет будет существенно отличаться по своим характеристикам от "Корсар 3С", который сейчас находится на вооружении украинской армии. Уровень защиты у новинки тоже будет четвертый. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года", – отметил Сергей Мисюра.

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Напомним, следователи Государственного бюро расследований раскрыли схему по растрате около 100 млн гривен на закупках военного имущества для военнослужащих

Государственно бюро расследований опубликовало фрагменты разговоров чиновников Минобороны по закупке некачественных бронежилетов. Они знали о том, что бронежилеты простреливаются, но, несмотря на это, решили принять продукцию у производителя. Следователи ГБР изъяли 11 тысяч таких экземпляров.


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Тег защита, бронежилет, новинка, украинская армия, броня, Корсар

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Источник:

armyinform.com.ua

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