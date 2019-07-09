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Закупка бракованного снаряжения: чиновники Минобороны знали, что бронежилеты простреливаются – ГБР

9 июля, 13:29

Следователи ГБР изъяли 11 тысяч таких экземпляров

Фото: ГБР / Facebook
Фото: ГБР / Facebook.

Государственно бюро расследований опубликовало фрагменты разговоров чиновников Минобороны по закупке некачественных бронежилетов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Соответствующее видео с аудио размещено на YouTube-канале ГБР.

"Готовься, которого... ты принимаешь бронежилеты, которые пробиваются шесть раз", - приводится цитата из разговоров военнослужащих, ответственных за закупку бронежилетов и другого вещевого имущества для украинских военных.

Учитывая общественный резонанс вокруг досудебного расследования уголовного производства по факту закупки должностными лицами Минобороны по более высоким ценам вещевого имущества, которое не соответствует техническим требованиям, ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров этих чиновников. Они знали о том, что бронежилеты простреливаются, но, несмотря на это, решили принять продукцию у производителя.

На видео также демонстрируются лабораторные испытания изъятых в ходе следственных действий бронежилетов Корсар 1-4 класса защиты. Стоит добавить, что следователи ГБР изъяли 11 тысяч таких экземпляров.

Для окончательных выводов о несоответствии закупленного вещевого имущества назначен комплекс экспертиз. Однако, уже по предварительным данным действия чиновников нанесли ущерб государству в сумме около 100 миллионов гривен.

"Кроме того, продолжаются следственные действия с изъятыми документами. Государственное бюро расследований не заинтересовано в том, чтобы наша армия потеряла обороноспособность. Поэтому все следственные действия, которые могут привести к задержке поставок в подразделения МОУ, проводятся максимально быстро и в интересах не только следствия, но и задач Минобороны. Изъятые оригиналы документов и эталонные образцы будут быстрее возвращены в предусмотренный законом способ", - добавили в ГБР.

Напомним, следователи Государственного бюро расследований раскрыли схему по растрате около 100 миллионов гривен на закупках военного имущества для военнослужащих.


Как сообщали "Сегодня", сотрудники ГБР проводили обыск в доме Юрия Бирюкова. Сам экс-советник министра обороны рассказал, что у него нашли во время обысков. Также он отметил, что изначально у него хотели изъять военные зимний и летний кители, но потом решили не трогать.

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Тег брак, Минобороны, растраты, закупка, бронежилеты, ГБР

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