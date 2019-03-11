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В Украине доступны более 100 электронных услуг: как они помогают бороться с коррупцией

Сегодня, 07:51

Чтобы воспользоваться электронными услугами, нужна электронная цифровая подпись

Фото: Pixabay
В Украине доступны более 100 электронных услуг: как они помогают бороться с коррупцией //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/527/c6e/5c8527c6e396d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/527/c6e/5c8527c6e396d.jpg Украина Чтобы воспользоваться электронными услугами, нужна электронная цифровая подпись

В Украине можно получить 118 услуг, не контактируя с чиновниками. Для этого нужно авторизоваться на соответствующих онлайн-платформах через электронную цифровую подпись или BankID.

Какие электронные услуги есть в Украине и как они помогают бороться с коррупцией, разбирался сайт "Сегодня".

Какие услуги можно получить, не выходя из дома

Оформить помощь при рождении ребенка, заплатить штрафы или получить справку о несудимости. Все это можно сделать, не выходя из дома. Таких услуг в Украине 119, полный список есть на сайте www.kmu.gov.ua/ua/services. Чтобы ими воспользоваться надо иметь электронную цифровую подпись. На некоторых сервисах можно обойтись только BankID – авторизацией через банковскую карту. Все электронные услуги бесплатные и не требуют дополнительных справок.


Фото: pixabay.com 

Так, онлайн можно оформить субсидию. Достаточно заполнить заявление и декларацию о доходах на сайте. Или подать заявление на регистрацию земельного участка. Также можно записаться в очередь на получение загранпаспорта или ID-паспорта гражданина Украины. Можно зарегистрировать или закрыть ФЛП. Даже подать заявление в суд можно, не выходя из дома.

"Два года назад Агентство представило Кабинету министров Концепцию развития электронных услуг. По плану более 100 электронных сервисов реализовано. В этом году мы планируем запустить еще около 50 электронных сервисов", – рассказывает Алексей Рыженко, глава Государственного агентства по вопросам электронного самоуправления.

Самые популярные сервисы – в земельной сфере, а также запросы на получение информации из реестров.

"Есть сервисы, которые не пользуются спросом из-за того, что люди о них не знают. Например, получить справку о несудимости – достаточно популярная услуга, но о ней не все знают, а пользуются платными услугами посредника. Хотя справку можно получить онлайн и бесплатно", – добавляет Рыженко.

Электронные услуги и коррупция

Земельные отношение и строительство всегда были самыми коррумпированными, говорит Алексей Выскуб, первый замглавы Агентства. Эти сферы наиболее сложные и самые зарегулированные. Вообще почти в каждой административной услуге находилась щель для коррупции. Даже при получении помощи при рождении ребенка.

"Раньше от родителей требовали заявление и копию свидетельства о рождении. Сами копии чиновник не может проверить на достоверность. Как показывали проверки, такое требование становилось причиной для злоупотреблений – выписывалась помощь для несуществующих младенцев. Когда мы ввели электронную услугу, мы внедрили электронное взаимодействие реестров. Родителям надо только написать заявление, и автоматически в реестрах проверяется информация о рождении ребенка, о его родителях и начисляется помощь", – рассказал Алексей Выскуб.

Однако самые частые случаи коррупции были в строительной сфере. Поэтому Госагенство начало переводить услуги в онлайн, начиная с разрешения на строительство и введения в эксплуатацию объектов категории СС1.

"Всего есть три категории по сложности объектов строительства – СС1, СС2, СС3. Категория СС1 – это частная застройка, застройка малого и среднего бизнеса. То есть, это около 80% строительства в Украине. На сегодня вся эта категория может получать разрешения онлайн. Но проанализировав работу за первый год, мы увидели 50% отказов без оснований", – поясняет Выскуб.

Так случилось из-за того, что электронные документы попадали в конечном счете к чиновнику. То есть прямого контакта с госслужащим избежать удалось, однако именно он принимал решение. Госагентство проанализировало работу чиновника, то, на основе каких данных он принимает решение, и на базе взаимодействия разных реестров полностью автоматизировало услугу.  


Фото: pexels.com

Или другой пример из земельной сферы – согласование проектов землеустройства. Такой проект разрабатывается, когда выделяется земельный участок или меняется его целевое назначение. Разработкой занимаются частные компании. Но одни могли получить согласование, а другие – нет.

"Практически везде есть подразделение госгеокадастра и местный руководитель имел приближенные компании, которые и получали проекты. На этом этапе мы решили сделать автоматическое "слепое" распределение проектов землеустройства. Например, человек подает документы на согласование в Днепре, а система направляет их в Тернополь. Таким образом убрана связь между местным руководителем подразделения и местными компаниями", – говорит Выскуб.

Еще 50 новых услуг

В конце января правительство утвердило План развития электронных услуг в Украине на 2019-2020 годы. В частности, в 2019 году планируется ввести не менее 50 электронных услуг, которые будут касаться производства лекарств, водоотведения, услуг строительства, оформления водительских удостоверений и тому подобное.

Воспользоваться электронными услугами смогут еще больше украинцев. Кроме цифровой подписи и BankID услугу можно будет получить через MobileID. Это технология, позволяющая при помощи мобильного телефона идентифицировать человека. Для работы сервиса необходим мобильный телефон и специальная защищенная SIM-карта, на которую записывается электронная цифровая подпись.

А для того, чтобы уменьшить участие чиновника в предоставлении услуг, в Украине вводят систему "Трембита". Она подключит все реестры друг к другу. Пока в приоритете Госагентства подключить к системе реестры Министерства юстиции, Министерства социальной политики, Пенсионного фонда, Государственной фискальной службы, МВС и других.

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Тег коррупция, онлайн, реестры, электронная услуга

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АВТОР:

Виталий Андроник

Источник:

Сегодня

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