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В Украине еще больше похолодает: синоптики уточнили прогноз погоды

15 сентября, 07:08

Осень показывает зубы – в воскресенье температура воздуха спадет еще на пару градусов

/ Фото: AFP

В Украине сегодня похолодает еще больше, столбик термометров в ряде областей опустится до 17-18 градусов, но дождей синоптики не прогнозируют. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях будет свежо: температура воздуха почти везде 18-21 градус, на Закарпатье до +22. Без осадков.

На севере, востоке и в центре погода будет примерно такой же – в среднем 20 градусов, но в Житомирской и Сумской областях столбик термометров будет опускаться до 17 градусов. Также везде сухо.

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Теплее всего будет на юге – 23-25 градусов, в Одесской области 21-23 тепла и солнечно.

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Александр Иваньков

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине идут дожди и еще большее похолодание. С начала недели погода будет меняться – на смену теплу придет холод. В прогнозе погоды на неделю синоптики рассказали, к чему готовится украинцам.

Также синоптики обещалли еще теплый сентябрь – так и вышло, но дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

Пока в Украину только начала врываться осень, недавно на Японию обрушился мощный тайфун – авиарейсы отменены, есть погибшие. Тайфун "Факсай" унес жизнь одного человека и еще 36 пострадали, более 600 тысяч домов остаются без электричества.

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Источник: Сегодня

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