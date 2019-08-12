В Украине еще один завод наладил модернизацию танков Т-64: какие будут изменения

Танкисты получат серьезную оптику и связь, а также не забудут и о новой защите боевой машины

Танк Т-64 / Фото: Укроборонпром

Изменения в основном танке ВСУ Т-64 ранее проводил только Харьковский бронетанковый завод, а теперь за модернизацию легендарной боевой машины взялся Львовский бронетанковый завод, который наладил серийное обновление данных танков, сообщает "Укроборонпром".

Так, на модернизированный танк образца 2017 года будут установлены новые прицельные комплексы наводчика с тепловизором, который обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника в любое время суток и при любых погодных условиях.

Другие члены экипажа (командир танка и водитель-механик) получат новые приборы ночного видения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения. Эти приборы имеют высокую устойчивость к световым помехам, они не чувствительны к засветке даже при использовании противником специальных помех в инфракрасном диапазоне. Кроме того, они устанавливаются на штатные крепления и подключаются к электрической сети танка без ее изменения, что позволяет значительно уменьшить время и затраты для интеграции устройств в системы боевой машины.

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Улучшена будет и защита боевой машины. Новая динамическая защита значительно усилит уровень защищенности танка и будет эффективно противодействовать противотанковым боеприпасам: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа "ударное ядро".

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Еще одной особенностью Т-64 образца 2017 года является система спутниковой навигации от госпредприятия "Оризон-Навигация". Этот навигационный комплекс работает в автоматизированной цифровой системе, что позволяет в режиме "онлайн" обмениваться надежно зашифрованными данными. Данные о местонахождении каждой машины могут поступать к командирам всех уровней, от командира взвода до руководства всей боевой операцией.

Танки также оснащаются новыми цифровыми радиостанциями "Лыбидь К-2РБ", которые обеспечивают надежную защищенную от помех и перехвата связь на дистанции до 70 километров.

Видео: Укроборонпром

Как сообщали новости "Сегодня", модернизировать будут и самые современные в Украине танки "Оплот". Модернизация касается импортозамещения – установки отечественных и замены российских комплектующих.

Ранее начальник Центрального бронетанкового управления Вооруженных сил Украины генерал-майор Юрий Мельник рассказывал, что в 2019 году в Украине появится танк еще лучше "Булата". По его словам, главная цель конструкторов – собрать достойный танк за как можно меньшие средства и непродолжительно время.

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