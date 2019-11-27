В Украине хотят сокращать количество университетов: зачем и что из этого получится

Действительно ли в стране слишком много вузов? И что не так с нашим высшим образованием?

/ Фото: Pixabay

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Мнение о том, что в Украине слишком много университетов, звучало уже не раз. Вот и новый министр образования и науки Анна Новосад в своих интервью отмечает, что количество высших учебных заведений в стране нужно сокращать. Сайт "Сегодня" разбирался, действительно ли в Украине так много университетов и как можно решить эту проблему.

Много ли вузов в Украине?

Разговоры о сокращении количества университетов в стране идут давно. Так, например, в 2014 году тогдашний министр образования Сергей Квит отмечал, что количество вузов нужно уменьшать. Следующие главы ведомства также выступали за реформирование системы высшего образования. Лилия Гриневич (министр в 2016-2019 гг.) упоминала, что количество университетов осталось в стране на уровне 20-летней давности, а вот число студентов уменьшилось почти вдвое.

На начало 2019 года в реестре учреждений высшего образования было зарегистрировано 1388 учреждения, но это общая цифра, в которую входят как частные, так и государственные вузы, а также академии, техникумы, колледжи и т.д. В Госстате сообщают, что именно университетов, академий и институтов в стране насчитывается 282, учится там 1,3 млн студентов; в свою очередь, техникумов, колледжей и училищ в Украине 370

Данные Госстата.

В странах Европы такого количества вузов нет, но стоит помнить: понятия о том, что считать высшим учебным заведением, в Украине и в других странах слегка отличаются. Тем не менее, во Франции, к примеру, насчитывается 80 университетов, в Италии — 89, в Германии — 250. А Украина, согласно различным рейтингам, стабильно входит в топ-20 стран с наибольшим количеством вузов.

Егор Стадный, бывший директор CEDOS, а ныне заместитель министра образования, на своей странице в Facebook еще летом писал, что в 200 самых крупных учебных заведениях страны учится более 70% студентов.

"241 заведение не имеет ни одного студента, который бы там сейчас учился. 117 заведений имеют до сотни студентов. 810 заведений имеют до 500 студентов. В принципе, если завтра исчезнут эти пустые 241, можно будет сделать громкую новость — за один день количество вузов в Украине сократилось на 18%. Но это никоим образом не повлияет на ситуацию. И самое главное — это лишено смысла. Заведение может быть прекрасным, даже если там 100 студентов и очень посредственным, даже если там 10 тыс. студентов", ­— писал Стадный.

Стоит ли сокращать количество вузов в стране и как это делать

Мы пообщались с экспертами и расспросили их, действительно ли стоит сокращать количество университетов в стране и как это сделать цивилизованным и действенным способом. Людмила Филипович, доктор философских наук, профессор, заведующая отделом философии и истории религии Института философии им. Сковороды НАНУ в комментарии "сайту Сегодня" отметила, что она "за" сокращение университетов в Украине, но только по результатам объективной внешней оценки.

"Много филиалов на местах открывалось, лицензировалось и вообще существовало только за взятки. Возникновение таких "университетов" было вызвано несколькими факторами, в частности, необходимостью трудоустройства тех, кого выгнали за профнепригодность из центральных университетов, желанием заработать деньги, занять должность ректора, распространить свое влияние в регионе по политическим мотивам; такие "университеты" правильно массово голосуют за правильных кандидатов и тому подобное", — отмечает Филипович.

Она добавляет, что также такие университеты создавались из-за нединамичности и негибкости старых вузов именно в контексте новых специальностей, новых методик, молодых преподавателей. Ведь ни для кого не секрет, что в старых университетах люди порой работают по 50 лет, мешая естественному круговороту кадров высшей школы.

"Должен быть внешний аудит! Настоящая проверка, посещение лекций, семинаров, ознакомление с новейшими формами роботы преподавателей, их научной работой, а не по фиктивным отчетам. Конкурсы на замещение должностей должны быть открытыми и справедливыми. Сейчас — это междусобойчики, куда пробиться молодым и талантливым очень трудно. Нужно жестко подойти к пенсионному возрасту. Пересмотреть существующие нормы. Студент хочет видеть молодого преподавателя", — комментирует ситуацию Филипович.

Она подчеркнула, что нужно менять условия труда, т.к. преподаватель не может за год качественно выполнить нагрузку в 1000 часов и получать за это 7-10 тыс. грн.

А вот Алла Бойко, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко уверена, что эффективность власти измеряется количеством университетов и качеством университетского образования. Хоть реформы и нужны, но они не могут предусматривать сокращение количества учителей, преподавателей высшей школы и закрытия вузов.

"Необходимо сделать небольшие классы в школе (не более 10-15 учащихся), студенческие группы по 5-9 человек. В этом году я была в Кембридже, общалась с бакалаврами этого славного университета. Так количество студентов, посещающих занятия одного преподавателя, не может превышать 9 лиц! А в колледжах может быть и еще меньше. Это — залог качества образования. Так делается во всем цивилизованном мире", — говорит Алла Бойко.

Профессор КНУ добавляет, что те специальности в вузах, которые не пользуются спросом на рынке, нужно модернизировать, сделав акцент на получении практических знаний и навыков, которые будут необходимы в работе, но, в то же время, решение закрывать университеты Алла Бойко считает абсурдным и рискованным.

Николай Скиба, эксперт по вопросам образования Украинского института будущего отмечает, что в Украине действительно переизбыток университетов, в том числе из-за того, что в 90-х многие техникумы и училища становились университетами, открывались их филиалы и т.д. Сегодня же многие из них просто не могут набрать студентов, а качество образования там оставляет желать лучшего.

"Нужно оздоравливать эту среду, чтобы не было девальвации высшего образования. Потому что нам просто не нужно такое количество людей с дипломами. Даже если взять статистику по безработным, то огромное количество людей с дипломами не могут найти себе работу, несмотря на то, что вакансий в стране много. Получается, что люди с высшим образованием в Украине не удовлетворяют требования тех компаний, которые предлагают рабочие места", — говорит эксперт.

Скиба добавляет, что нужна новая концепция и план действий. Многое зависит от участников процесса, потому что просто ломать систему через колено – не лучший вариант, все закончится протестами. По словам Скибы, одной из моделей может быть следующая: университет добровольно объединяется с другим университетом, бренд более популярного вуза распространяется на менее значимый.

"Другой вариант – университет может стать акционерным обществом, где одним из акционеров будет отраслевая ассоциация или какая-то компания, которая будет влиять на учебную программу, материально-техническое обеспечение и т.д.", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в Украине обсуждают "оптимизацию средних школ".

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