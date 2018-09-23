В Украине хотят ввести стипендию для старшеклассников

Порошенко призвали ввести стипендию для старшеклассников, которые учатся на отлично. Соответствующая петиция была зарегистрирована 21 сентября на сайте президента Украины.

Автором предложения выступила Дана Бирук.

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"Уровень образования на ужасном уровне. Часто семьи детей, которые хорошо учатся, бедствуют. Почему же не ввести подобную финансовую поддержку? Сверстники в колледжах получают же стипендию", – пояснила свое предложение автор петиции.

Документ набрал 18 голосов из 25 тысяч необходимых.

Также украинцы предлагают запретить продажу кошек и собак в зоомагазинах или у заводчиков. Соответствующая петиция появилась 21 июля на официальном сайте президента.

Люди считают, что при наличии запрета на продажу животных их будут бесплатно забирать с улиц или из приютов.

Напомним, харьковчане потребовали установить туалеты в местах отдыха.

А в Запорожье велосипедисты требуют проложить дорожку на Набережной. При этом велосипедисты настаивают на том, что их дорожка должна быть отделена от автомобильного и пешеходного движения.