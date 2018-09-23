В Украине хотят ввести стипендию для старшеклассников

Сегодня, 18:28

Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте главы государства

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Порошенко призвали ввести стипендию для старшеклассников, которые учатся на отлично. Соответствующая петиция была зарегистрирована 21 сентября на сайте президента Украины.

Автором предложения выступила Дана Бирук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Уровень образования на ужасном уровне. Часто семьи детей, которые хорошо учатся, бедствуют. Почему же не ввести подобную финансовую поддержку? Сверстники в колледжах получают же стипендию", – пояснила свое предложение автор петиции.

Документ набрал 18 голосов из 25 тысяч необходимых.

Также украинцы предлагают запретить продажу кошек и собак в зоомагазинах или у заводчиков. Соответствующая петиция появилась 21 июля на официальном сайте президента. 

Люди считают, что при наличии запрета на продажу животных их будут бесплатно забирать с улиц или из приютов.

Напомним, харьковчане потребовали установить туалеты в местах отдыха. 

А в Запорожье велосипедисты требуют проложить дорожку на Набережной. При этом велосипедисты настаивают на том, что их дорожка должна быть отделена от автомобильного и пешеходного движения.
школа, Порошенко, стипендия, подписи, петиция, предложение

Вы сейчас просматриваете новость "В Украине хотят ввести стипендию для старшеклассников". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Олег Сенцов. Фото: пресс-служба ТРК "Украина"

Официальное заявление США уже близко: петиция по Сенцову набрала 100 тысяч подписей

6 Сентября, 11:15

Вашингтону пора готовить речь

Политика

За петицию еще можно проголосовать. Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Петиция на сайте Белого дома за освобождение Сенцова набрала уже более 80 тыс. подписей

5 Сентября, 20:03

Осталось 3 дня, чтобы собрать 100 000 подписей для рассмотрения петиции по делу Олега на сайте Белого дома
Загрузка...

Украина

Тысячи украинцев присоединились к петиции с требованием судить экс-главу КНР

7 Августа, 12:20

Вопрос незаконной трансплантации органов, жертвами которой являются последователи школы цигун Фалунь Дафа, до сих пор актуален в Китае

Украина

Запрет не поможет собакам и кошкам найти своих хозяев

Украинцы просят запретить продажу животных в зоомагазинах и у заводчиков

29 Июля, 07:18

Для сокращения числа бродячих котов и собак предлагают запретить ими торговать
Загрузка...