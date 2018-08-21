В Украине испытали новые авиационные ракеты для вертолетов (фото)

Военные отстреляли почти 300 ракет, и тактико-технические характеристики подтвердились

На одном из военных полигонов Украины провели государственные испытания неуправляемой авиационной ракеты калибра 80 мм "Оскол", которая предназначена для вооружения вертолетов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook оператор Военного телевидения Украины Александр Штупун.

Испытания проводились с вертолета Ми-8 и было применено почти триста ракет РС-80 "Оскол".

"Изделие РС-80 "Оскол" является полностью отечественной разработкой, все комплектующие также украинского производства", – отметил вр.и.о руководителя Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники Владимир Башинский.

Во время трехдневных испытаний подтверждены основные тактико-технические характеристики этих авиационных ракет и возможность применения данного вида вооружения с вертолетов типа Ми-8.

Напомним, в начале августа в штабе ООС показали зрелищное видео вертолетных учений. В Объединенных силах проверили боеготовность авиации к отражению наступления на суше и на море.

Кроме того, на днях в Украине провели новые испытания крылатой ракеты. Эти ракеты могут уничтожить стратегические мосты и паромные переправы противника на расстоянии до 300 километров.