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Украину на трое суток накроют грозовые штормы: объявлен "желтый" уровень опасности

23 мая, 09:43

Украинцев предупредили о сильных дождях и грозах, местами с градом и шквалами


В Украине на ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди, местами сильные, а также грозы и сильный ветер. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"23 мая в Украине, кроме большинства южных областей – грозы, на Закарпатье сильные дожди, на Левобережье и в западных областях – местами град и шквалы 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый). Ветер западный, юго-западный, 5 -10 м/с. Температура днем 21-26 градусов тепла, на юге страны до 28, в западных областях 17-22 тепла", – говорится в сообщении.

В Киеве и области на 23 мая ожидается переменная облачность. Днем кратковременный дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура в столице – 23-25 тепла, в Киевской области днем 21-26 градусов тепла.

24-25 мая в Украине ночью местами, днем по всей стране – кратковременные дожди, грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в западных областях ночью 7-12 градусов, днем 17-22 градусов; на остальной территории – ночью 12-17, днем 22-27 градусов. 26-27 мая в Киеве – без осадков, температура ночью 9-14, днем 19-24 градусов.

26 мая на Левобережье и Прикарпатье, днем 27 мая в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Температура ночью 9-15, днем 19-24 градусов, 27 мая в южной части до 26 градусов.

Также синоптики отметили, что в результате развития дождевого паводка на реках Днестр, Свиж, Ворона, Боржава возможно достижение и превышение опасных отметок частичного затопления сельхозугодий, территорий приречных населенных пунктов и объектов в пойме (Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская области). В горах сохраняется угроза образования селевых потоков.

Ранее мы писали, что по Черновицкой области пронесся мощный смерч, который за считанные минуты вырывал с корнем деревья. Видео стихии было опубликовано очевидцами в местном Instagram-сообществе. Как сообщил автор записи, ролик был сделан вечером 20 мая в селе Камянка Глыбочицкого района. Пока неизвестно, какие разрушения принес смерч и были ли пострадавшие в результате стихии.

Напомним, 16 мая по Житомирской области пронесся ураган, а местами выпал град. В частности, о непогоде сообщали жители Новоград-Волынского и Олевского районов. Смерч пронесся по нескольким населенным пунктам района: в селах Анета, Пилиповичи, Майстрова Воля и Городище.

Ветер повалил много деревьев и столбов, сорваны крыши, порваны провода, отсутствует электроэнергия, сильный ливень затопил дворы частных домов. Вблизи села Пилиповичи ветер повалил деревья на трассе Киев-Чоп, что на некоторое время затруднило движение на этом участке дороги.

Ранее непогода накрыла Винницу – в городе прошел сильный ливень. Улицы за считанные минуты покрыла вода, а в некоторых местах лужи были высотой до полуметра.


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Тег погода, прогноз погоды, ливень, дожди, гроза, грозы, синоптик

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