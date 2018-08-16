В Украине излишек яблок: как надолго сохранить фрукты дома

Несмотря на то, что Украина бьет рекорды по экспорту яблок, в стране образовался дефицит этих фруктов. Значительную часть урожая фермеры просто уничтожают, потому что фрукты негде хранить. Журналисты "Сегодня" решили разобраться, сколько можно держать яблоки свежими в домашних условиях и как пролить их жизнь.

Николай Андрушко с женой три года назад начали эксперимент – пара захотела выяснить, сколько может храниться в холодильнике обычное украинское яблоко.

"В 2015 году мы с женой покупали яблоки на рынке. И как-то завалялись три яблока у нас в холодильнике. Одно мы разрезали в 2016 году. Оно было словно только сорванное с дерева. В 2017 году уже пошла точечная гниль, но внутри яблоко было идеальное", – рассказывает Николай.

А вот яблоко, которое пролежало три года, все-таки сгнило.

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На рынке объясняют: яблоки, которые сейчас продаются в Украине не предназначены для хранения. Их нужно или перерабатывать, или сразу есть.

"Это летний сорт. Зимние сорта будут храниться полгода-год. Хранить нужно, чтобы был немного холод и сквозняк. Когда снег выпадает, мы еще к яблокам снег заносим – тогда прекрасно хранится", – объяснил продавец яблок Владимир.

А вот по словам фермера Анатолия Бондаренко, если яблоки не обрабатывать химией, без холода они долго не пролежат.

В ассоциации садоводов перечисляют несколько элементарный правил хранения яблок в домашних условиях.

"Однозначно нужно положить в камеру для свежих овощей и фруктов – в каждом холодильнике есть такая камера. Желательно еще запаковать в пакетик, чтобы не испарялась влага. Тогда яблоко может пролежать в холодильнике не один месяц", – говорит глава ассоциации УкрСадПром Дмитрий Крошка.

Впрочем, из 1,5 млн тонн яблок, которые вырастают в Украине, места для хранения находятся лишь для каждого пятого плода.

Напомним, ранее международные эксперты отмечали, что украинцы могли бы неплохо зарабатывать на ягодах и фруктах, но мешают традиции.