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В Украине изменили протокол лечения больных COVID-19: что произошло

29 апреля, 11:12

Денис Беспалов

Во время течения болезни наблюдается большое количество тромбоэмболических осложнений

В Украине внесли изменения в протокол лечения больных COVID-19, в частности, был добавлен гепарин. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"В связи с тем, что мы наблюдаем большое количество тромбоэмболических осложнений во время течения болезни COVID-19. В связи с тем, что наши специалисты, которые составляют протокол, обратили на это внимание, посмотрели на протоколы других стран… пообщались со своими коллегами. Было принято решение именно специалистами ввести в протокол гепарин", – рассказал министр.

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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 28 апреля в Украине 9 866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациента выздоровели.

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Ранее в Минздраве сообщили, что среди умерших от коронавируса в Украине по половой структуре преобладают мужчины (132 случая), по возрастной – лица старше 50 лет (85% всех случаев). Подавляющее большинство умерших (71%) имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, у некоторых таких заболеваний было несколько.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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лечение Украина коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

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