Холодный циклон мучить будет недолго: синоптик рассказала, когда потеплеет

Но пока к нам дойдет тепло, в Карпатах даже успеет выпасть снег

В Украине 2 июня все еще будет прохладная погода и местами дожди, а теплеть начнет уже через пару дней. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко

По ее словам, 2 июня циклон Izolde все еще будет находиться на территории Украины, и основная порция дождей придется на западные области (карта 1).

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"На высокогорье Карпат возможен мокрый снег, который уже украсил летний пейзаж снегом. Дожди периодические, от небольших до умеренных, возможны в северных областях (кроме Сумской), в Одесской области, в Крыму и на крайнем востоке. На остальной территории – или без существенных осадков, или максимум местами незначительные (карта 2). Ветер будет задувать с северо-запада, умеренный, до порывистого. Температура воздуха ночью будет низкой, 4-8 градусов, на юге и в восточных областях – до +12. В дневные часы в Украине ожидается преимущественно 14-18 градусов, на востоке будет теплее, до 17-22 градусов, а холоднее всего в западной части Украины – 8-13 градусов", – написала Диденко.

В Киеве 2 июня есть вероятность дождя, ночью холодно – всего 6 градусов, а днем +14.

Синоптик отметила, что в ближайшие дни столбики термометров поползут вверх: 3-4 июня до 17-18 градусов, а затем уже и лето придет – до +20 и даже выше.

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Отметим, в последние дни мая по Украине разгулялись циклоны, которые принесли к нам сильные ливни и штормовые ветра. Улицы городов превращались в реки, некоторые населенные пункты оставались без света. Смотрите фото и видео, как Киев затопило из-за сильного дождя.

А тем временем синоптики и метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущее: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур. Но есть еще и прогноз народного синоптика.

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