В Украине могут ужесточить карантин: Ляшко назвал новые условия

Появился новый индикатор, по которому будут оценивать динамику распространения коронавируса

В некоторых областях Украины жесткий карантин может быть введен уже 22 июня. Об этом на ежедневном брифинге о ситуации с коронавирусом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"В некоторых областях нашей страны жесткий карантин может быть введен с 22 июня. Динамика роста (количества зараженных) может это показать", – сказал Ляшко.

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Однако такого сценария можно избежать.

"Главное – придерживаться санитарных норм и мягко выходить из карантина. Если этого не делать, мы можем запускать уже определенные области в карантин, в том числе и жесткий карантин", – сказал Ляшко.

Среди критериев, по которым будет оцениваться необходимость введения карантинных ограничений, остается заполненность коек, отведенных для госпитализации больных с коронавирусной болезнью.

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"Ввели новый индикатор. Это показатель динамики роста случаев инфицирования. Суммарный показатель количества случаев за эту неделю сравнивается с количеством случаев за предыдущую неделю. Если он превышает 10, тогда область должна применять ограничительные противоэпидемиологические мероприятия", – сказал главный санврач.

Ограничения теперь, по его словам, могут применяться не для всей области.

"Региональная комиссия может принимать решение и закрывать отдельные населенные пункты", – сказал Виктор Ляшко.

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Напомним, Кабинет министров продлил действие карантина в Украине до 31 июля.

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