В Украине могут ввести режим "все в масках": названа возможная дата

Также могут ограничить скопление людей на улицах

Карантинные меры в Украине могут ужесточить – власть рассматривает вариант обязательного использования украинцами масок вне своего дома. Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба ОПУ.

На совещании, среди прочего, речь шла о режиме "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничения количества людей при нахождении на улице. Ведь именно на пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом.

Для предотвращения этого власти провели переговоры со всеми телевизионными группами по трансляции пасхальных богослужений. Пока только три телеканала не дали ответа относительно таких показов, но переговоры с ними продолжаются.

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В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 1 апреля

Правительство готовит протокол лечения COVID-19. Украина будет закупать за рубежом лекарства, чтобы предотвратить осложнения болезни и не доводить больных до потребности в искусственной вентиляции легких.

Как сообщали новости "Сегодня", 25 марта Кабинет министров продлил карантин и ввел режим чрезвычайной ситуации в Украине. Теперь украинцам сидеть дома, как минимум, до 24 апреля. Изначально карантинные меры вводились до 3 апреля. В то же время стоит отметить, что ситуация в стране с распространением коронавируса не улучшается – число инфицированных только растет. На сегодняшний день в Украине около 700 зараженных коронавирусом.

А тем временем власти пытаются позаботиться о том, чтобы и простые украинцы, и бизнес как можно мягче пережили кризис и ограничения. Для бизнеса, например, ввели "налоговые каникулы" и продлили отсрочку по платежам. В период действия карантина статус безработного будет предоставляться всем, кто обратится в территориальный центр занятости. Читайте подробней, что узаконила Рада на время карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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