В Украине начинают тестировать электронный паспорт: кто может поучаствовать

В Украине начинают тестировать цифровой биометрический загранпаспорт и ID-карту. Об этом в Telegram сообщило Министерство цифровой трансформации.

В настоящий момент идет регистрация желающих принять участие в тестировании цифровых документов.

"Для того, чтобы принять участие в тестировании, нужно иметь и биометрический паспорт, и ID-карту. Только так мы сможем тщательно проверить корректность отображения данных в приложении", – отметили в Минцифре.

Протестировать цифровые паспорта смогут 28 тысяч украинцев: 20 тысяч пользователей Android и 8 тысяч пользователей iOS.

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Граждане, у которых есть только один из этих документов, смогут получить доступ к документам только после официального релиза.

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Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал, как будет выглядеть электронный паспорт украинца.

По словам Федорова, с помощью паспорта в смартфоне у украинцев будет возможность передвигаться по стране на поездах и самолетах, идентифицировать личность в государственных учреждениях, получать посылки и еще "много жизненных ситуаций".

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