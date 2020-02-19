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В Украине нашли четыре безопасных места для карантина эвакуированных из Китая

19 февраля, 00:28

Охрану места, где будет осуществляться обсервация, обеспечит Нацгвардия

/ Фото: Сегодня

В Украине было найдено четыре места для изоляции эвакуированных лиц из Китая. Эти места будут безопасными для всех эвакуированных, а также для украинцев, проживающих рядом.

Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время брифинга перед отлетом украинского самолета за украинцами в ​​Китай.

По ее словам, окончательное место, где будут находиться эвакуированы граждане в Украине, будет зависеть от количества человек, которые будут на борту.

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Охрану места, где будет осуществляться обсервация, обеспечит Нацгвардия. Все лица, у которых будет подозрение на коронавирус, будут размещены в больницах Китая.

Все меры безопасности соответствуют международной практике и международным стандартам.

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Фото: PXhere

Также ГСЧС готова к проведению мероприятий по транспортировке эвакуированных граждан из стоянки аэропорта к месту проведения карантина. Отработанные методы, силы и средства спасателей готовы к работе.

Напомним, что ранее стало известно, когда вылетит самолет в Китай за украинцами.

Также в самолете, который эвакуирует украинцев из Китая, проведут дезинфекцию. Сейчас идет техническое обслуживание и подготовка к вылету.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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Китай самолет эвакуация карантин Украина изоляция коронавирус

Источник: Сегодня

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