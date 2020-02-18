Украина своих в беде не бросает: стало известно, когда вылетит самолет в Китай за украинцами

«В четверг в 8 утра мы увидим земляков, которые давно ждут, что мы их заберем в безопасное место», - заявила министр здравоохранения

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая рассказала, что самолет готов к отправке за украинскими гражданами, которых нужно эвакуировать из Китая.

"Украина своих граждан в беде не бросает", – заявила она во время брифинга.

"Мы действуем согласно инструкции, утвержденной оперативным штабом и правительством. Экипаж проинструктирован, все что необходимо, на борту, и он будет отправлен в 2:00 ночи, чтобы забрать из Китая украинских граждан. Мы ожидаем, что в четверг (20 февраля. – Ред.) в 8 утра мы будем видеть земляков, которые давно ждут, что мы их заберем в безопасное место", – заявила Скалецкая.

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Также она призвала не сеять панику.

Как сообщалось ранее, вблизи Тернополя люди протестуют против эвакуации в область украинцев из Китая. Недавно в местных СМИ появилась информация о том, что эвакуированных поместят в санаторий "Медоборы" в Конопковке.

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На некоторых дорогах люди установили блокпосты, чтобы перекрыть дорогу в случае, если решение разместить эвакуированных в санатории "Медоборы" все-таки будет принято. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал сотрудник учреждения, пожелавший остаться неназванным.

Так, на вопрос о том, будут ли в санатории размещать людей, доставленных из Китая, медработник ответил: "Говорят, что будут, наверное. Но с этим никто не согласен, все бастуют".

Тем временем эвакуация украинцев из Китая посеяла панику в поселке Шкло в Львовской области. Как рассказали новостям "Сегодня" жители поселка, накануне в местный санаторий наведалась комиссия из Киева, чтобы проверить, можно ли там организовать карантин для пассажиров борта из провинции Хубэй, где свирепствует коронавирус.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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