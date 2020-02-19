В самолете, который эвакуирует украинцев из Китая, проведут дезинфекцию

Сейчас идет техническое обслуживание и подготовка к вылету

По возвращении самолета с эвакуированными из Китая украинцами, в нем будет проведена дезинфекция в соответствии с требованиями международных правил и стандартов силами лаборатории МОЗ Украины.

Об этом стало известно во время брифинга перед вылетом самолета в Китай за украинцами.

Предусмотрены средства индивидуальной защиты пассажиров, члены экипажа и лиц, их будут сопровождать.

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Сейчас идет техническое обслуживание и подготовка к вылету.

Во время брифинга также уточнили информацию о том, что самолет вылетит в 2:50 19 февраля по Киеву.

В самолете обеспечили дополнительные меры безопасности для экипажа и сопровождающих, чтобы они меньше общались с пассажирами. Самолет будет разделено на несколько частей.

"Комфорт для пассажиров будет обеспечен. Будет питание из аэропорта "Борисполь", поэтому никаких дополнительных услуг в Ухане не предусмотрено", – заверили чиновники во время брифинга.

Напомним, что перед сложным выбором оказалась украинка Анастасия Зинченко, которую наряду с другими гражданами Украины собираются эвакуировать из охваченного коронавирусом китайского города Ухань.

Анастасия Зинченко не может вывезти из Китая своего верного друга – собаку Мишель. "Сегодня" писали об этой истории в эксклюзивном материале. Украинка за несколько дней смогла собрать все необходимые для вывоза собаки справки – включая разрешение украинских дипломатов. Приобрела все необходимое для перелета с четвероногим. Как вдруг ей сообщили, что на борт Мишель не возьмут, и это – категорическая позиция китайской стороны. Девушка в отчаянии. Ведь ни одного официального документа, по ее словам, ей не показали. Настя имеет совсем немного времени, чтобы определиться – оставить собаку в Ухане и спасаться самой, или обеим остаться в эпицентре эпидемии.

Тем временем в Тернополе прошел митинг протеста против размещения украинцев, эвакуированных из Китая, в санатории "Медоборы" на территории региона.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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