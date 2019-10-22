Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,98
27,9

В Украине обещают теплую зиму: директор Укргидрометцентра дал прогноз

22 октября, 14:30

Ближайшее похолодание в Украине уже не за горами, а вот зима готовит для украинцев приятный сюрприз

/ Фото: Pixabay

Пока в Европе обещают для Украины ледяные ветра из Сибири, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что зима будет довольно теплой с короткими скачками мороза.

Он отметил, что ближайшее похолодание в Украине уже не за горами.

"С понедельника (28 октября – ред.). Сначала температура снизится днем до 5-10 градусов по сравнению с нынешними 15-20. Потом до конца недели будут в ночные часы наблюдаться заморозки, а дневная температура около 3-8 градусов тепла", – сказал Кульбида и подчеркнул, что после этого еще будут незначительные потепления.

Реклама

Говоря о погоде будущей зимой, главный синоптик страны отметил, что, учитывая климатические изменения, средняя температура в зимний период ежегодно повышается и в этом году она будет выше нормы.

В тренде
В Украине обещают теплую зиму: директор Укргидрометцентра дал прогноз

"В прошлом году зима по температурному режиму была выше нормы, думаю, что эта же тенденция сохранится и на эту зиму", – сказал он и добавил, что сильные похолодания зимой если и будут, то краткосрочные.

Кульбида не стал прогнозировать, будут ли новогодние и рождественские праздники снежными.

Как сообщали новости "Сегодня", синоптик Наталия Диденко рассказывала, что скоро в Украину придет похолодание и мокрый снег. По ее словам, текущая неделя еще порадует украинцев бабьим летом.

Видео: "Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

погода зима похолодание прогноз погоды синоптик Николай Кульбида

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Двойное гражданство в Украине: Кулеба назвал страну-исключение
Двойное гражданство в Украине: Кулеба назвал страну-исключениеПолитика
Уроженец Одессы стал миллиардером в США
Уроженец Одессы стал миллиардером в СШАСША
Курс доллара в Украине взлетел выше психологической отметки
Курс доллара в Украине взлетел выше психологической отметкиФинансы
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию: появились фото
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию: появились фотоДругие страны
В Чернигове 23-летняя девушка получила пожизненный срок за убийство родственников
В Чернигове 23-летняя девушка получила пожизненный срок за убийство родственниковДругие регионы
Тарифы на тепло: чего украинцам ждать в квитанциях
Тарифы на тепло: чего украинцам ждать в квитанцияхЖКХ

Новости партнеров

Loading...
загрузка...