В Украине обещают теплую зиму: директор Укргидрометцентра дал прогноз

Ближайшее похолодание в Украине уже не за горами, а вот зима готовит для украинцев приятный сюрприз

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Пока в Европе обещают для Украины ледяные ветра из Сибири, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что зима будет довольно теплой с короткими скачками мороза.

Он отметил, что ближайшее похолодание в Украине уже не за горами.

"С понедельника (28 октября – ред.). Сначала температура снизится днем до 5-10 градусов по сравнению с нынешними 15-20. Потом до конца недели будут в ночные часы наблюдаться заморозки, а дневная температура около 3-8 градусов тепла", – сказал Кульбида и подчеркнул, что после этого еще будут незначительные потепления.

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Говоря о погоде будущей зимой, главный синоптик страны отметил, что, учитывая климатические изменения, средняя температура в зимний период ежегодно повышается и в этом году она будет выше нормы.

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"В прошлом году зима по температурному режиму была выше нормы, думаю, что эта же тенденция сохранится и на эту зиму", – сказал он и добавил, что сильные похолодания зимой если и будут, то краткосрочные.

Кульбида не стал прогнозировать, будут ли новогодние и рождественские праздники снежными.

Как сообщали новости "Сегодня", синоптик Наталия Диденко рассказывала, что скоро в Украину придет похолодание и мокрый снег. По ее словам, текущая неделя еще порадует украинцев бабьим летом.

Видео: "Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

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