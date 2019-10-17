Украину накроет ледяными ветрами из Сибири

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Согласно ежегодному прогнозу погоды сервиса AccuWeather для Европы, самые сильные в сезоне зимние ураганы начнутся рано в этом году на Британских островах, в Скандинавии и северной Европе, самые холодные условия прогнозируются от Финляндии до Украины в виде холодных ветров с Сибири. Об этом говорится на сайте организации.

Между тем, согласно прогнозу, страны от Италии через Балканы, вероятно, переживут спокойную зиму с продолжительными периодами сухой погоды.

Так, сообщается, что активное начало сезона зимних ураганов ожидается на Британских островах, в Северной Европе и в Скандинавии этой зимой.

Несколько ураганов уже обрушились на регион в этом году, включая "Лоренцо", который достиг 5-й категории над Атлантическим океаном.

Тем не менее, частота ураганов не достигнет своего апогея до начала 2020 года, прогнозируют синоптики.

"В начале января будет самый активный период", - сообщает метеоролог AccuWeather Тайлер Ройс.

Будучи наибольшей в начале зимы, частота ураганов уменьшится в феврале и марте. "Вторая половина зимы может быть в значительной степени тихой в отношении ураганов", – сказал Ройс.

Это может "открыть двери" для холодов на Британских островах, но, по мнению метеорологов AccuWeather, ситуация, подобная той, что была две зимы назад, не повторится.

В то время как ураганные штормы обрушатся на северные берега Европы, дожди и снег на юге могут быть полезны для районов, испытывающих засуху, считают синоптики.

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Влажная погода не будет преобладать в регионе на протяжении всей зимы, но выпадение осадков поможет ослабить засуху и поднять уровень воды в реках с их необычно низкого уровня.

"Во второй половине лета на реке Рейн снова был низкий уровень воды, и до сих пор на протяжении всей осени это влияло как на судоходство, так и на проход (судов – ред.) вдоль реки. Снова были введены ограничения, которые, в свою очередь, изменили круизные прогулки вдоль реки", – сказал Ройс.

"Хотя на Иберийском полуострове (Пиренейский полуостров, располагаются государства: Испания, Португалия, Андорра, Франция и Гибралтар – ред.) наступит облегчение от засухи, дожди приведут к росту растительности, что приведет к увеличению угрозы лесных пожаров по мере высыхания весной", – сказал старший метеоролог AccuWeather Алан Репперт.

Кроме того, что выпадение осадков поможет облегчить проблемы с засухой, это и принесёт много снега в северные Альпы.

По словам Ройса, в прошлом году в северных Альпах было раннее начало снежного сезона, и в этом году история может повториться.

В то же время, по словам синоптиков, на Балканском полуострове ожидается довольно спокойная зима.

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"(Там – ред.) все еще будет штормить, но это будет не так, как в прошлом году", – сказал менеджер по международному прогнозированию Джейсон Николлс.

Вместо этого ураганы будут чередоваться с периодами устойчивой погоды.

"(Этот регион – ред.) может иметь длительные, сухие, теплые периоды, после которых следует неделя ураганов, а затем вернуться к двух- или трехнедельному периоду сухости", – сказал Ройс.

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Погодные условия ограничат шансы на появление бора – сильного, холодного, порывистого ветра, возникающего, когда поток холодного воздуха встречает на своём пути возвышенность.

"Это, в свою очередь, приведет к скудному снежному сезону для гор в Италии и на Динарском нагорье", – сказал Ройс.

Самый суровый из зимних холодов охватит Восточную Европу и Восточную Скандинавию, говорят синоптики.

Предполагается, что холодный воздух пойдет вниз по всему региону в начале зимы. В некоторых районах температура в течение первой половины зимы может оказаться чуть выше средней.

"Мы могли бы наблюдать несколько краткосрочных периодов заморозков в декабре, но настоящего холода не будет до более позднего сезона", – сказал Ройс.

Самые холодные условия прогнозируются от Финляндии до Украины в виде холодных ветров с Сибири.

Согласно прогнозу, не только самый холодный воздух задержится в регионе до начала 2020 года, но и с большой вероятностью, будет выпадение снега.

По словам Ройса, самая снежная часть зимы не наступит до позднего января или февраля, когда придет чрезвычайно холодный воздух. Холодный воздух может иногда продвигаться дальше на юг и запад, достигая Польши, Словакии и Румынии.

Однако, в эту пятницу Украина будет одной из самых теплых стран в Европе.

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