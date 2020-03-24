В Украине обкатали суперсовременный БТР: появилось видео

Новый украинский бронетранспортер "Атаман 6x6" прошел ходовые испытания по бездорожью. БТР был разработан для морской пехоты Украины.

Об этом пишет Defense Express.

Отмечается, что данный БТР – это новая разработка украинского оборонпрома, который имеет повышенный уровень защиты, защита от мин, большой запас грузоподъемности (для установки дополнительной композитной брони и тяжелого оборудования, например, боевого модуля), максимальная мобильность, и высокая степень цифровизации.

Военные испытывали его ходовые возможности в условиях бездорожья, а возможности БТРа солидные: при полной массе в 23 т, он разгоняется до 110 км/ч благодаря дизельному двигателю Deutz TCD 2015 с мощностью в 558 л.с. и крутящим моментом в 2080 Нм. Автоматическая коробка передач Allison 4500 SP. Благодаря мощному двигателю новый БТР имеет одно из лучших соотношений массы к мощности двигателя – 24,3 л.с. на тонну. Для сравнения у танка "Оплот" этот показатель – 23,5 л.с./т.

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Также "Атаман 6x6" имеет высокий клиренс в 453 мм и независимую подвеску военного типа, разработки всемирно известной компании Meritor, что позволяет ему легко преодолевать препятствия. Кроме того, бронетранспортер может форсировать водные преграды вплавь и развивать скорость в 8 км/ч. Важной особенностью "Атаман 6x6", которая отличает его от старых советских БТР, является его компоновка с передним размещением двигателя. Это позволяет повысить защиту бойцов, которые размещаются в задней части машины и десантируются с кормы. Кроме того верхняя лобная часть машины имеет острый угол для обеспечения устойчивости и максимизации рикошетов.

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"Атаман" имеет противоминную защиту по стандартам НАТО: многослойная броня и противоминные сиденья спасут личный состав даже от 8 кг взрывчатки.

Если говорить в целом о броне БТРа, то он со всех сторон обеспечен броней и от 12,7 мм пуль, а при установке дополнительных керамических элементов уровень защиты возрастает и способен защитить от калибра 14,5 мм на расстоянии 200 метров в лобовой проекции. Такой уровень защиты является стандартным для бронетранспортеров НАТО.

Из вооружения "Атаман" можно оснастить боевым модулем БМ-3М "Штурм", который также устанавливается на БТР-3. То есть, в его арсенале находится 30-мм автоматическая пушка, которая имеет скорострельность в 330 выстрелов в минуту, пулемет и автоматический гранатомет. Также БМ-3М "Штурм" оснащен высокоточным противотанковым комплексом "Барьер", который способен уничтожать современную бронетехнику противника на расстоянии до 5 км. За точность наведения на цель отвечает современный цифровой комплекс с лазерным дальномером, а также стабилизатор пушки.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Украине испытали броню БТР-4. После недавнего скандала с дефектами в броне конструкторы все же доказали ее надежность.

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