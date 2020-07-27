В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоды

Спасатели предупреждают о повышении уровня воды в реках

Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий. Сегодня, 27 июля, спасатели объявили штормовое предупреждение в стране.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в западных и южных регионах, а также в Житомирской области ожидаются грозы и значительные дожди. Местами шквалы до 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

А в большинстве южных, центральных, Харьковской, Донецкой, Сумской и Хмельницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Кроме того, на реках бассейна Днестра (Львовская и Ивано-Франковская область) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м, без негативных последствий. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

В тренде Коронавирус в МВД: стало известно число заболевших и умерших правоохранителей

Также на реках Закарпатской области продолжится повышение уровней на 0,2-1,0 м. В местах прохождения сильных ливней на малых водотоках произойдет мимолетное повышение уровней воды на 0,3-1,0 м. Есть риск подтопления населенных пунктов, образование локальных селевых потоков и оползней.

Реклама

Ранее мы сообщали, что не так давно на Харьков обрушился сильный ливень. С небольшими перерывами и разной интенсивностью дождь шел почти всю ночь и продолжался утром.

Как бушевала стихия в Киеве – смотрите видео:

Видео: KIEVMAP

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама