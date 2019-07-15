В Украине объявлено штормовое предупреждение

Первый рабочий день недели существенно подмочит непогода, а в некоторых областях разбушуется не на шутку

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Сегодня в некоторых регионах Украины будет бушевать непогода, особенно достанется центральным областям – объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, днем 15 июля в северных и большинстве центральных областей грозы, местами шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

Кроме того, сегодня в Черкасской, большинстве районов Полтавской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, согласно прогнозу погоды на 15 июля, в Украине сегодня пройдут дожди с грозами на западе, севере, юге и в центральных областях. Без осадков только на востоке страны. Температура воздуха 20-24 градуса, в восточных и южных областях – до +27.

Как сообщали новости "Сегодня", прохладная и дождливая погода, которая доминирует в Украине в последние недели, продержится еще несколько дней. Но потом снова существенно потеплеет. Читайте подробней о прогнозе погоды на неделю.

А тем временем в Украине продолжается жатва. Аграрии во всех областях Украины намолотили 13,1 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 3,9 млн га, или 40% к прогнозу. Но сбор урожая в этом году усложнен погодными условиями. Эксперты назвали риски для украинского урожая в связи с погодой.

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