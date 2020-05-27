В Украине объявлено штормовое предупреждение: где ждать непогоды

Завтра, 28 мая, в Украине ожидается осложнение погодных условий – объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

28 мая ночью в юго-восточной части, днем в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях сильные дожди, днем на Левобережье грозы, порывы ветра 15-20 м/с (1-й уровень опасности, желтый).

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В Киеве и Киевской области завтра днем синоптики тоже обещают сильный дождь (1-й уровень опасности).

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Как рассказывала синоптик Наталия Диденко, на Украину надвигается циклон, который принесет еще больше дождей в четверг. Погода и так во второй половине мая не радует, а под конец месяца она испортится еще больше. Но при этом немного потеплеет, и температура будет достаточно комфортной.

А тем временем метеорологи дали прогноз погоды на лето. Ученые обещают жару до +40 и температурные контрасты. Так, например, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух уверена, что лето 2020 года будет во многом похожим на предыдущие: такое же жаркое, осадки ниже нормы и резкая смена температур. Но есть еще и прогноз народного синоптика.

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