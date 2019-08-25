В Украине отмечают День шахтера: Зеленский и Гройсман поздравили горняков

Горняки с шахты "Лесная" / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских горняков с их профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Ежедневный упорный труд и высокий профессионализм шахтеров является залогом стабильной работы отечественного топливно-энергетического комплекса, способного удовлетворить потребность национального товаропроизводителя в качественных энергоносителях и обеспечить теплом и светом каждый украинский дом", – говорится в поздравлении.

"Верю, что в процессе реформирования и обновления отрасли мы совместными усилиями достигнем энергетической независимости страны. Уверен, что ваше мужество и преданность делу и впредь будут способствовать устойчивому социально-экономическому развитию государства и повышению уровня благосостояния наших граждан", – подытожил президент Украины.

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Зеленский отметил работу украинских шахтеров государственными наградами.

Также с профессиональным праздником шахтеров поздравил и премьер-министр страны Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

В своей речи он отметил важность угледобывающей отрасли для экономики страны. По мнению премьера, правительство последовательно осуществляет мероприятия для укрепления энергобезопасности страны и решения вопросов угледобывающих регионов.

"По всем достижениями отрасли стоят прежде всего люди – профессионалы своего дела. Шахтерский труд всегда был и остается одной из самых опасных профессий, которую выбирают мужественные и ответственные люди. Украинские горняки демонстрируют преданность выбранной профессии, результативность и сплоченность в выполнении плановых заданий. Выражаю благодарность всем шахтерам Украины за тяжелый, но очень необходимый для страны труд! Желаю профессионального роста, новых трудовых свершений, веры в успех реформ, оптимизма, добра и достатка в семьях!", – сказал Гройсман.

Ранее журналисты Сегодня рассказывали, как живут украинские горняки. Современные шахтеры — люди с разносторонними интересами, а их выбор профессии — осознанное решение.

Также мы писали, что готовность страны к отопительному сезону стала темой закрытой встречи в Офисе президента. Одна из главных проблем, которую обсуждали, – дефицит угля на теплоэлектростанциях.

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