В Украине подтверждено 548 случаев COVID-19

По состоянию на 22:00, 30 марта в Украине подтверждено 548 случаев коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 548 случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

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Всего зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 8 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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Кроме того, отмечается, что с начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

Как известно, в Украине с 12 марта введен карантин, который продлится минимум до 24 апреля. А с 25 марта объявлена чрезвычайная ситуация. В этих условиях власти призывают украинцев сидеть дома, не выходить на улицу без особой необходимости, держать дистанцию от людей минимум 2 метра. Кроме того, запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками, устраивать пикники и т. п.

Однако украинцы пренебрегают правилами карантина. Так, за 2,5 недели карантина полиция зафиксировала почти 3 тысячи нарушений ограничительных мер.

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