Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,18
30,9
  1. Последние новости Украины

В Украине подтверждено 548 случаев COVID-19

30 марта, 22:19

Елена Вус

Всего зафиксировано 13 летальных случаев

По состоянию на 22:00, 30 марта в Украине подтверждено 548 случаев коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 548 случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

Реклама

Всего зафиксировано 13 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 8 человек уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В тренде
3 тысячи нарушений и 33 уголовных производства: как украинцы пренебрегают правилами карантина

Кроме того, отмечается, что с начала года Центр общественного здоровья Украины получил 2642 подозрения на новую коронавирусную инфекцию.

Как известно, в Украине с 12 марта введен карантин, который продлится минимум до 24 апреля. А с 25 марта объявлена чрезвычайная ситуация. В этих условиях власти призывают украинцев сидеть дома, не выходить на улицу без особой необходимости, держать дистанцию от людей минимум 2 метра. Кроме того, запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками, устраивать пикники и т. п.

Однако украинцы пренебрегают правилами карантина. Так, за 2,5 недели карантина полиция зафиксировала почти 3 тысячи нарушений ограничительных мер.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 30 марта
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 30 мартаУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 30 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 30 мартаУкраина
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Мина замедленного действия: на каком топливе сейчас ездят автомобили с ГБО
Мина замедленного действия: на каком топливе сейчас ездят автомобили с ГБОАвто
На въезде в Киев растянулась пробка на десятки километров: что произошло
На въезде в Киев растянулась пробка на десятки километров: что произошлоДругие новости
Зеленский обратился к украинцам: Есть три сценария развития ситуации с пандемией коронавируса
Зеленский обратился к украинцам: Есть три сценария развития ситуации с пандемией коронавирусаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...