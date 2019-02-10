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В Украине потеплеет до +7: синоптики порадовали прогнозом погоды

Сегодня, 07:07

После морозной субботы, сегодня в Украину вернется потепление, местами будет и вовсе весенняя погода

Фото: Pixabay
В Украине потеплеет до +7: синоптики порадовали прогнозом погоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/fb1/4d4/5c5fb14d43f51.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/fb1/4d4/5c5fb14d43f51.jpg Украина После морозной субботы, сегодня в Украину вернется потепление, местами будет и вовсе весенняя погода

Сегодня в Украине снова потеплеет и по всей территории страны будет плюсовая температура и без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, согласно прогнозу синоптиков, теплее всего будет в западных областях – 5-7 градусов выше нуля и периодически даже будет солнце.

В центре и на севере страны также сухая погода и температура воздуха 2-4 тепла, в Винницкой области до +5. В Киевской области ожидается 1-3 градуса выше нуля и переменная облачность.

В восточных областях также без осадков, но немного холодней – максимум до +2 градусов.

В южных областях и в Крыму синоптики обещают не по-февральски теплую и сухую погоду – 3-5 градусов тепла.

Как мы писали, в Украину идет новый "мерзкий" циклон и погода после выходных резко испортится. С начала следующей недели с Запада войдет циклон с потеплением, мокрым снегом и дождем.

А тем временем в США снегопады установили 30-летний рекорд: коммунальщики в штате Юта не успевают бороться с метелью – в некоторых городах выпало более полуметра снега. Спасательные службы обещают работать круглосуточно, чтобы люди могли добраться на работу или хотя бы до ближайших магазинов.

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Тег погода, температура, потепление, синоптики

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