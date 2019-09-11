В Украине появилось пятое Гуляй-Поле: что еще переименовала Верховная Рада

К сотне Николаевок в Украине добавилась еще одна

Фото: из открытых источников

Сегодня Верховная Рада приняла четыре постановления о переименовании сел в Одесской, Харьковской областях, а также на Прикарпатье.

Так, село Ивановка Любашевского района Одесской области (постановление № 2093) переименовали в Яновку.

Село Рябухино Нововодолажского района Харьковской области (постановление № 2094) переименовали в Гуляй Поле. (Напомним, что в Украине уже существуют четыре Гуляй Поля – в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Черкасской областях.)

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Село Мелиховка Нововодолажского района Харьковской области (постановление № 2095) переименовали в Николаевку.

Название села Текуче Косовского района Ивано-Франковской области (постановление № 2096) изменено на Текуча.

Напомним, ранее Рада приняла постановление о непризнании т.наз. "местных выборов" в оккупированном Крыму. За документ проголосовали 325 нардепов.

Больше о других решениях украинского парламента читайте в спецтеме "Сегодня": "Заседания Верховной Рады ІХ созыва: все подробности".

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