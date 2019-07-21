Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

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В Украине готовится реформа социальных служб. Точнее, в процессе реформы многие социальные службы будут объединены единым контролирующим центром, но при этом произойдет разделение функций начисления социальных выплат и контроля за правильностью использования бюджетных денег, выделяемых на "социалку". Реформа социальных служб проводится в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", который финансируется Мировым банком.

Еще в декабре 2018 года постановлением Кабинета министров была создана новая структура – Государственная социальная служба Украины. В мае 2019-го другим постановлением Кабмина (№458) было утверждено Положение об этой службе. А 25 июня прошел конкурс на руководителя Госсоцслужбы. По его итогам новую структуру возглавила Марина Лазебная. В 2011-2013 годах она работала директором департамента Министерства соцполитики, в 2013-2014 годах возглавляла Государственную служб занятости, а в нынешнем конкурсе участвовала как консультант группы управления проектом "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины". И, кстати, судя по документам, была единственным кандидатом на должность главы государственной социальной службы.

От детей до пенсионеров

На социальную помощь в Украине выделяются огромные суммы. В нынешнем году это свыше 120 миллиардов гривен. Однако до сих пор независимого контроля за расходованием этих средств фактически не было. Функции назначения социальной помощи и контроля за использованием средств находятся под одной "крышей", причем социальные инспекторы подконтрольны руководителям местных подразделений соцзащиты и в основном лично задействованы в процессе принятия решений о начислении соцпомощи, констатируют в Минсоцполитики. Не случайно общий объем нарушений, выявленных социальными инспекторами, остается сравнительно небольшим, признают в министерстве.

При этом о частоте нарушений – умышленных или случайных – может свидетельствовать такой факт. Во время проверки в минувшем году правильности начисления государственной помощи малообеспеченным местными управлениями соцзащиты (также под патронатом Мирового банка) было проверено 247 тыс. личных дел и при этом выявлено 73 тыс. ошибок! То есть фактически в каждом третьем личном деле были найдены ошибки.

Как сообщали ранее новости "Сегодня", в Минфине допускают, что порядка 30% социальных выплат начисляются и выплачиваются незаконно. Только после запуска единого реестра получателей субсидий летом прошлого года обнаружилось 20 тысяч человек, получавших двойную субсидию. На этом основании в Кабмине давно уже планирую ввести серьезные проверки распределения соцпомощи. Этого же требуют от Украины и международные финансовые партнеры.

Сайт "Сегодня" также писал о том, что в дальнейшем Кабмин планирует заменить социальную помощь по статусу соцпомощью по уровню доходов.

Государственная социальная служба как раз и будет контролировать правильность начисления соцпомощи и следить за использованием бюджетных средств. Кроме того, она будет контролировать работу местных управлений соцзащиты, которые сейчас являются структурными подразделениями исполкомов, социальных центров для семьи, детей и молодежи и других социальных служб.

В Минсоцполитики сообщают, что проверки Госсоцслужбы планируется сделать адресными, как практикуется во многих европейских странах. Такие методики позволяют социальным инспекторам быстро "вычислять" тех, кто предоставляет неправдивую информацию. И они уже тестируются у нас, информируют в министерстве.

"Подопечными" станут практически все группы населения, которые нуждаются в социальной защите: дети и ветераны, внутренне перемещенные лица и безработные, люди с инвалидностью и долгожители, бездомные и многодетные, бывшие заключенные и ветераны АТО и многие-многие другие социальные категории.

Министерство поделится людьми

Впрочем, назвать госслужбу абсолютно новой структурой, наверное, нельзя. Дело в том, что сотрудников для новой службы будут брать не "с улицы", а из того же Министерства соцзащиты.

"Они просто поделили Министерство соцзащиты. Сейчас там работают 520 человек. 400 останутся в министерстве, а 120 перейдут в государственную социальную службу. И функции, которые раньше выполняло министерство, частично перепоручили новой госслужбе", – объясняет эксперт по социальным вопросам, руководитель Института гражданских свобод Галина Третьякова.

При этом эксперт считает, что создание такой службы – абсолютно правильный шаг.

"Такая служба нужна. Она должна проверять, действительно ли люди, которые подают документы на социальную помощь, нуждаются в ней. Потому что не все из них настолько малообеспеченные, что нуждаются в выделении средств из наших публичных финансов. Кроме того, я сторонник централизованной системы. В процессе территориальной реформы, децентрализации деньги были переданы регионам, и до сих пор идут дискуссии о том, какие социальные вопросы нужно передавать местным бюджетам, а какие – нет. Новая служба будет контролировать правильность распределения социальных выплат из государственного и местного бюджета", – объясняет Галина Третьякова.

Ранее сообщалось, что новая служба заработает в 2019 году. Однако вряд ли это произойдет в самое ближайшее время.

"Еще нужно выписать должностные инструкции, технологию взаимодействия между различными структурами и т. д. То есть нужна менеджерская работа и министерства, и руководителя новой службы", – говорит Галина Третьякова.

Кроме того, должны быть созданы также подразделения Госсоцслужбы на местах.

В дальнейшем Галина Третьякова не исключает, что будет происходить дальнейшее объединение социальных служб.

"Например, в Израиле есть одно агентство social security, которое занимается всей социальной безопасностью. Как будет перестроена система у нас, пока не решено. Но понятно, что мы будем двигаться в направлении, чтобы максимально сократить присутствие государства и перевести как можно больше социальных услуг в онлайн", – говорит эксперт.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в Черкасской области социальный центр помогает одиноким пенсионерам и людям с инвалидностью.

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