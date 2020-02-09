В Украине появятся две военные базы по стандартам НАТО: где построят

/ Фото: Минобороны Украины

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Для внедрения стандартов НАТО офицеры уже учат английский язык, а теперь для военнослужащих еще и готовят военные базы в лучших традициях западных армий. Первые две будут построены в Северодонецке и Мариуполе. Об этом заявил в эфире телеканала "Украина24" министр обороны Андрей Загороднюк.

По его словам, в некоторых воинских частях уже условия приближены к натовским стандартам.

"Нет конкретного стандарта на воинскую часть. Есть понимание, каким образом военнослужащий какие услуги должен получать: где он может жить, какие условия для проживания и все остальное. Для нас важно, чтобы первыми мы сделали в зоне ООС. Первая (военная база – ред.) у нас делается в Северодонецке, вторую мы будем делать в Мариуполе для того, чтобы мотивировать военнослужащих идти туда служить, подписывать контракты", – сказал Загороднюк.

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Также глава оборонного ведомства рассказал о перспективах возведения мобильных городков для военнослужащих ВС Украины.

"Еще одним интересным и новым проектом, который мы вскоре представим широкой общественности, является полевой лагерь из вагончиков. Этот объект предназначен как для службы, так и для проживания наших воинов. Там есть места для отдыха, приема пищи, в нем предусмотрены душевые кабины, санузлы, есть все необходимое для комфортного проживания военнослужащих. В случае необходимости мы сможем быстро доставить и собрать их там, где нам нужно. Например, в таких модульных городках на второй линии смогут комфортно проживать и выполнять задания наши танкисты (которые отведены с передовой – ред.)", – отметил министр и добавил, что лагерь также соответствует стандартам НАТО.

Видео : Украина 24

Как сообщали новости "Сегодня", США помогают Украине строить военную базу в Очакове, куда смогут заходить боевые корабли НАТО. Американцы участвуют в модернизации гавани на территории Николаевской области.

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