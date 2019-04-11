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В Украине приостановят выдачу биометрических паспортов

Сегодня, 20:09

О возобновлении работы предприятия будет сообщено дополнительно на официальном сайте

Фото: rossandhelen / Depositphotos
Фото: rossandhelen / Depositphotos.

Государственное предприятие "Документ" с 27 апреля по 2 мая перестанет выдавать биометрические паспорта по техническим причинам. Соответствующая информация обнародована на сайте предприятия.

"Просим прощения за неудобства и учитывайте эту информацию, планируя оформление биометрических документов и их получение для путешествий за границу в эти даты", – говорится в сообщении.

В частности, все центры "Паспортный сервис" перестанут оформлять и выдавать биометрические документы (заграничные паспорта, ID-карты, виды на временное и постоянное проживание) по 27 апреля (начиная с 17:00) и до 2 мая (до 8:00).

О возобновлении работы предприятия будет сообщено дополнительно на официальном сайте.

В то же время оформление справок о несудимости, страхование, апостилирование – будет осуществляться в штатном режиме.

Напомним, в прошлом году украинцы оформили четыре с половиной миллиона биометрических загранпаспортов. По данным Государственной миграционной службы, всего биометрические загранпаспорта сейчас имеют почти одиннадцать миллионов украинских граждан

Ранее мы рассказывали о ТОП-5 мошеннических схем, которые используют с крадеными паспортами.

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Тег сервис, паспорт, биометрические паспорта, биометрический паспорт, паспортный сервис

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